Почему никогда не стоит пить чай и кофе в самолете: "Это абсолютно отвратительно"

Новое исследование выявило неожиданную причину, почему вам следует избегать горячих напитков в следующий раз в самолете. Годами бортпроводники предостерегали от этого, и новое исследование теперь подтверждает это.

Исследование воды в авиакомпаниях 2026 года, проведенное Центром питания, лекарств и долголетия в США, проанализировало качество воды в ряде авиакомпаний. Об этом пишет The Sun.

Вода в самолетах: в чем опасность

В отчете было обнаружено, что ряд авиакомпаний не соответствовал действующим стандартам безопасности воды.

После исследования 10 крупных авиакомпаний и 11 региональных авиакомпаний в США оказалось, что качество воды анализировалось в течение трехлетнего периода с 2022 по 2025 год.

Из 35 674 мест отбора проб на наличие колиформных бактерий (индикатор того, что там могут быть патогены), 949 получили положительный результат на бактерии.

За этот период было выявлено 32 нарушения в отношении кишечной палочки, причем кишечная палочка потенциально может вызывать рвоту и диарею.

И хотя некоторые авиакомпании обнаружили безопасную воду, большинство бюджетных авиакомпаний не достигли этого уровня.

Ряд авиакомпаний не соответствовал действующим стандартам безопасности воды Фото: Pixels

Нельзя мыть руки

Не рекомендуется также мыть руки в туалете самолета, вместо этого стоит использовать дезинфицирующее средство для рук.

Авиакомпании должны дезинфицировать и промывать резервуар для воды четыре раза в год или один раз в год, но проверять его ежемесячно. Впрочем, на это часто просто нет времени.

Бывшая бортпроводница Кэт Камалани говорила: "Причина в том, что эти баки для воды никогда не чистятся, и они отвратительны. Поэтому поговорите со стюардессой, мы редко, редко пьем чай или кофе, они из того же бака для воды, поэтому, когда вы пьете этот кофе и чай, они из этой горячей воды, и это абсолютно отвратительно".

