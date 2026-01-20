Чому ніколи не варто пити чай та каву в літаку: "Це абсолютно огидно"

Нове дослідження виявило несподівану причину, чому вам слід уникати гарячих напоїв наступного разу в літаку. Роками бортпровідники застерігали від цього, і нове дослідження тепер підтверджує це.

Дослідження води в авіакомпаніях 2026 року, проведене Центром харчування, ліків та довголіття в США, проаналізувало якість води в низці авіакомпаній. Про це пише The Sun.

Вода в літаках: у чому небезпека

У звіті було виявлено, що низка авіакомпаній не відповідала чинним стандартам безпеки води.

Після дослідження 10 великих авіакомпаній та 11 регіональних авіакомпаній у США виявилося, що якість води аналізувалася протягом трирічного періоду з 2022 по 2025 рік.

З 35 674 місць відбору проб на наявність коліформних бактерій (індикатор того, що там можуть бути патогени), 949 отримали позитивний результат на бактерії.

За цей період було виявлено 32 порушення щодо кишкової палички, причому кишкова паличка потенційно може спричиняти блювоту та діарею.

Відео дня

І хоча деякі авіакомпанії виявили безпечну воду, більшість бюджетних авіакомпаній не досягли цього рівня.

Низка авіакомпаній не відповідала чинним стандартам безпеки води Фото: Pixels

Не можна мити руки

Не рекомендується також мити руки в туалеті літака, замість цього варто використовувати дезінфікувальний засіб для рук.

Авіакомпанії повинні дезінфікувати та промивати резервуар для води чотири рази на рік або один раз на рік, але перевіряти його щомісяця. Втім, на це часто просто немає часу.

Колишня бортпровідниця Кет Камалані казала: "Причина в тому, що ці баки для води ніколи не чистяться, і вони огидні. Тож поговоріть зі стюардесою, ми рідко, рідко п'ємо чай чи каву, вони з того ж бака для води, тому, коли ви п'єте цю каву та чай, вони з цієї гарячої води, і це абсолютно огидно".

