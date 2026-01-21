Свитер отца и люксовая сумка: украинская актриса показала свой look Николасу Карме (видео)

Актриса Екатерина Кузнецова продемонстрировала свой зимний образ, соединив массмаркет, винтаж и люксовые детали. Ее повседневный стиль разобрали в популярной рубрике Николаса Кармы "Сколько стоит look".

В своем выборе актриса сделала ставку на контрастную палитру, соединив черные базовые вещи с яркими красными акцентами. Насыщенный цвет помог освежить внешность в зимний период и добавил образу энергии. Черный короткий пуховик стал универсальной основой. Образ можно увидеть на странице блогера Николаса Кармы в Instagram.

Прямые синие джинсы добавили комплекту непринужденности и удобства, а красный джемпер под верхней одеждой визуально объединил все элементы в единую композицию.

Особую роль в зимнем ансамбле играют аксессуары. Актриса выбрала массивный шарф с бахромой, который создал ощущение тепла и добавил образу объема. Шапка-бини, подобранная в тон, поддержала цветовой акцент и сделала образ целостным. Высокие черные сапоги на грубой подошве добавили уверенности, а структурированная сумка сдержанного дизайна балансировала более расслабленные элементы.

Рассказывая о стоимости вещей, актриса призналась, что в образе соединила как доступные позиции, так и дорогие аксессуары. Красный свитер достался ей от отца и сохранился еще с 90-х годов, поэтому имеет для нее особую ценность. Шарф стоит около 1700 гривен, джинсы из Zara — примерно 1000-1200 гривен. Сумка относится к люксовому сегменту Yves Saint Laurent, а высокие черные сапоги немецкого бренда, по словам Кузнецовой, обошлись примерно в 700 евро.

Актриса Екатерина Кузнецова Фото: Instagram Актриса Екатерина Кузнецова Фото: Instagram

