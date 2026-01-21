Светр батька та люксова сумка: українська акторка показала свій look Ніколасу Кармі (відео)

Акторка Катерина Кузнєцова продемонструвала свій зимовий образ, поєднавши масмаркет, вінтаж і люксові деталі. Її повсякденний стиль розібрали в популярній рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує look".

У своєму виборі акторка зробила ставку на контрастну палітру, поєднавши чорні базові речі з яскравими червоними акцентами. Насичений колір допоміг освіжити зовнішність у зимовий період і додав образу енергії. Чорний короткий пуховик став універсальною основою. Образ можна побачити на сторінці блогера Ніколаса Карми в Instagram.

Прямі сині джинси додали комплекту невимушеності та зручності, а червоний джемпер під верхнім одягом візуально об’єднав всі елементи в єдину композицію.

Особливу роль у зимовому ансамблі відіграють аксесуари. Акторка обрала масивний шарф із бахромою, який створив відчуття тепла та додав образу об’єму. Шапка-біні, підібрана в тон, підтримала кольоровий акцент і зробила образ цілісним. Високі чорні чоботи на грубій підошві додали впевненості, а структурована сумка стриманого дизайну балансувала більш розслаблені елементи.

Розповідаючи про вартість речей, акторка зізналася, що в образі поєднала як доступні позиції, так і дорогі аксесуари. Червоний светр дістався їй від батька і зберігся ще з 90-х років, тому має для неї особливу цінність. Шарф коштує близько 1700 гривень, джинси з Zara — приблизно 1000–1200 гривень. Сумка належить до люксового сегмента Yves Saint Laurent, а високі чорні чоботи німецького бренду, за словами Кузнєцової, обійшлися орієнтовно у 700 євро.

Акторка Катерина Кузнєцова Фото: Instagram Акторка Катерина Кузнєцова Фото: Instagram

