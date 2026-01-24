Дом достался в подарок: украинцы сбежали из города в село (фото)

Семья из города превратила заброшенную деревенскую хижину в комфортное жилье, хотя изначально планировала использовать ее только как временный склад для инструментов.

История блогерши Елены, которая сменила городскую суету на сельский покой и экзотическое хозяйство, набирает популярность в сети. Фокус узнал, как сложилась ее судьба.

Два года назад Елена вместе с родными решилась на кардинальные изменения — переезд из мегаполиса в село. Покупая земельный участок со старым зданием, они не убегали от проблем, а стремились создать собственное пространство и привить детям любовь к труду.

Дом в деревне

Как рассказывает автор блога в TikTok (na_racho), старенький дом на участке сначала воспринимался ими как обычный строительный вагончик. Однако живописная природа вокруг настолько подкупила семью, что уже летом они решили поселиться именно в этом домике.

"Дом достался нам бонусом. Сначала ее рассматривали как строительный вагончик. Но летом мы не устояли перед красотой природы и переехали в дом", — рассказывает Елена.

Серьезные вызовы

Женщина отметила, что ремонт оказался серьезным вызовом. Поскольку в доме не было никаких удобств, наиболее затратным этапом стало обустройство ванной комнаты, которую пришлось строить фактически с нуля. Несмотря на все трудности, семье удалось сделать дом пригодным для круглогодичного проживания.

Сегодня во дворе новых крестьян уже растет сад, а настоящими звездами хозяйства стали камерунские козы. Останавливаться на достигнутом семья не планирует.

Елена также поделилась планами, что уже этой весной они начнут строительство нового, современного дома на этом же участке.

Позиции зрителей

Пользователи соцсетей активно поддерживают инициативу семьи. В комментариях под видео люди восхищаются их смелостью.

"Боже, какая красота. Мы тоже купили старую хату, которую строили мои дедушка и бабушка, оживили ее и теперь у нас есть свой маленький рай в деревне", — написала одна из участниц обсуждения.

"Потом оставите, как гостевой домик/летнюю кухню", — прокомментировала следующая зрительница.

"Хата, если сделать все правильно, 100 лет еще простоит", — пишет другая зрительница.

