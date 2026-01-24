Хата дісталася у подарунок: українці втекли з міста в село (фото)

Сім'я з міста перетворила занедбану сільську хатину на комфортне житло, хоча спочатку планувала використовувати її лише як тимчасовий склад для інструментів.

Історія блогерки Олени, яка змінила міську метушню на сільський спокій та екзотичне господарство, набирає популярності в мережі. Фокус дізнався, як склалася її доля.

Два роки тому пані Олена разом із рідними зважилася на кардинальні зміни — переїзд із мегаполісу до села. Купуючи земельну ділянку зі старою будівлею, вони не тікали від проблем, а прагнули створити власний простір і прищепити дітям любов до праці.

Хата в селі

Як розповідає авторка блогу у TikTok (na_racho), старенький будинок на ділянці спершу сприймався ними як звичайний будівельний вагончик. Проте мальовнича природа навколо настільки підкупила родину, що вже влітку вони вирішили оселитися саме в цій хатині.

"Хата дісталася нам бонусом. Спочатку її розглядали як будівельний вагончик. Але влітку ми не встояли перед красою природи й переїхали в хату", — розповідає Олена.

Серйозні виклики

Жінка зазначила, що ремонт виявився серйозним викликом. Оскільки в будинку не було жодних зручностей, найбільш витратним етапом стало облаштування ванної кімнати, яку довелося будувати фактично з нуля. Попри всі труднощі, сім’ї вдалося зробити оселю придатною для цілорічного проживання.

Сьогодні на подвір'ї нових селян уже росте сад, а справжніми зірками господарства стали камерунські кози. Зупинятися на досягнутому родина не планує.

Олена також поділилася планами, що вже цієї весни вони розпочнуть будівництво нового, сучасного будинку на цій же ділянці.

Позиції глядачів

Користувачі соцмереж активно підтримують ініціативу родини. У коментарях під відео люди захоплюються їхньою сміливістю.

"Боже, яка краса. Ми теж купили стару хату, яку будували мої дідусь і бабуся, оживили її і тепер у нас є свій маленький рай в селі", — написала одна з учасниць обговорення.

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Потім залишите, як гостьовий будиночок/літню кухню", — прокоментувала наступна глядачка.

"Хата, якщо зробити все правильно, 100 років іще простоїть", — пише інша глядачка.

