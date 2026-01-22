"Мы просто мерзнем": в доме Лины Костенко температура опускается до трех градусов

После массированных российских обстрелов в многоэтажке Шевченковского района Киева длительное время нет электроэнергии и отопления. Из-за этого температура в квартирах падает до трех градусов тепла.

Жители дома, известного как дом литераторов, сообщили, что здание имеет 13 этажей и не подключено к газу, поэтому при отсутствии света люди остаются без какого-либо обогрева. По их словам, электроэнергии может не быть до 26 часов подряд, и за это время температура в помещениях колеблется от трех до восьми градусов тепла, говорится в сюжете ТСН.

Жители рассказали, что вынуждены находиться в квартирах в верхней одежде. Соседи Лины Костенко отметили, что поэтесса также живет в этом доме и через знакомых передала, что мерзнет в собственной квартире, хотя лично общаться с журналистами отказалась.

Павел Сингаевский отметил, что при таких условиях можно разве что шутить об экономии, ведь холодильник не работает, однако в то же время существует реальная угроза замерзания и разрыва труб отопления.

Відео дня

Искусствовед и лауреат Шевченковской премии Татьяна Кара-Васильева сообщила, что в ее квартире батареи не работают еще с прошлой весны, а температура на кухне достигает около семи градусов, тогда как в комнате опускается до трех. Она добавила, что пытается спасаться чтением, чтобы справиться с психологическим напряжением.

Инженер по эксплуатации жилых домов микрорайона Андрей Лукашенко пояснил, что в доме работают трое коммунальщиков, однако не все проблемы можно устранить быстро. По его словам, значительная часть повреждений возникла в результате массированных российских атак на объекты критической инфраструктуры Украины, из-за чего жители остаются без света и отопления.

Напомним. ранее Фокус писал, что:

Феликса Редьки вляпался в скандал из-за сообщения о демонтаже памятника Михаилу Булгакову в Киеве и регулярных отключениях воды и света.

Девушка экс-министра Кулебы предложила украинцам погреться вибраторами и нарвалась на хейт.

Кроме того, украинская певица Тина Кароль обнародовала песню о частых отключениях света и тепла из-за последствий российских атак. Одна из строк трека вызвала оживленное обсуждение среди пользователей сети и разделила мнение юзеров на несколько лагерей.