"Ми просто мерзнемо": у будинку Ліни Костенко температура опускається до трьох градусів

Після масованих російських обстрілів у багатоповерхівці Шевченківського району Києва тривалий час немає електроенергії та опалення. Через це температура в квартирах падає до трьох градусів тепла.

Мешканці будинку, відомого як будинок літераторів, повідомили, що будівля має 13 поверхів і не підключена до газу, тому за відсутності світла люди залишаються без будь-якого обігріву. За їхніми словами, електроенергії може не бути до 26 годин поспіль, і за цей час температура в помешканнях коливається від трьох до восьми градусів тепла, йдеться у сюжеті ТСН.

Жителі розповіли, що змушені перебувати у квартирах у верхньому одязі. Сусіди Ліни Костенко зазначили, що поетеса також мешкає у цьому будинку і через знайомих передала, що мерзне у власній квартирі, хоча особисто спілкуватися з журналістами відмовилася.

Відео дня

Павло Сингаївський зауважив, що за таких умов можна хіба що жартувати про економію, адже холодильник не працює, проте водночас існує реальна загроза замерзання і розриву труб опалення.

Мистецтвознавиця та лауреатка Шевченківської премії Тетяна Кара-Васильєва повідомила, що в її квартирі батареї не працюють ще з минулої весни, а температура на кухні сягає близько семи градусів, тоді як у кімнаті опускається до трьох. Вона додала, що намагається рятуватися читанням, аби впоратися з психологічним напруженням.

Інженер з експлуатації житлових будинків мікрорайону Андрій Лукашенко пояснив, що у будинку працюють троє комунальників, однак не всі проблеми можна усунути швидко. За його словами, значна частина пошкоджень виникла внаслідок масованих російських атак на об’єкти критичної інфраструктури України, через що мешканці залишаються без світла та опалення.

