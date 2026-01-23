Ким Чен Ына сняли с женщинами в бане курорта для трудящихся (фото)

Лидер Северной Кореи торжественно открыл обновленный комплекс отдыха и лечения в провинции Северный Хамгён.

Ключевым событием недели в КНДР стала церемония завершения строительства лагеря отдыха для трудящихся "Онпхо" в уезде Кёнсон. Этот объект, возведенный вокруг одноименного горячего источника, сейчас является крупнейшим термальным учреждением страны, пишет The Sun.

Ким Чен Ын с женщинами в бане

На снимках Ким Чен Ын, одетый в зимнюю одежду, показан с женщинами в бане. Можно увидеть, как целая официальная делегация заходит в бассейн, где плавают женщины в купальниках и шапочках.

На снимках Ким Чен Ын, одетый в зимнюю одежду, показан с женщинами в бане Фото: The Sun

Масштабная реконструкция курорта продолжалась с июля 2018 года. Именно тогда северокорейский лидер во время инспекции подверг объект сокрушительной критике. Тогда он назвал состояние заведения хуже аквариума для рыб, а управление — жалким.

Лидер Северной Кореи в бане Фото: The Sun

Ким Чен Ын даже предупреждал ответственных лиц об уголовной ответственности за халатность, которая порочит достижения режима.

Обновленный курорт

На этот раз во время осмотра диктатор сменил риторику на одобрительную. Он отметил, что каждая секция комплекса обустроена практично и гармонично, а архитектурные решения удачно сочетаются с окружающей природой.

Масштабная реконструкция курорта продолжалась с июля 2018 года Фото: The Sun

Ким Чен Ын подчеркнул, что помнит свой предыдущий визит и тогдашнее антисанитарное состояние заведения, поэтому сейчас испытывает гордость за выполнение важной задачи по превращению объекта в современную базу отдыха для народа.

