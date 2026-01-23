Кім Чен Ина зняли із жінками у лазні курорту для трудящих (фото)

Лідер Північної Кореї урочисто відкрив оновлений відпочинковий та лікувальний комплекс у провінції Північний Хамгьон.

Ключовою подією тижня в КНДР стала церемонія завершення будівництва табору відпочинку для трудящих "Онпхо" у повіті Кьонсон. Цей об'єкт, зведений навколо однойменного гарячого джерела, наразі є найбільшим термальним закладом країни, пише The Sun.

Кім Чен Ин з жінками у лазні

На знімках Кім Чен Ин, одягнений у зимовий одяг, показаний з жінками в лазні. Можна побачити, як цілі офіційна делегація заходить у басейн, де плавають жінки в купальниках та шапочках.

На знімках Кім Чен Ин, одягнений у зимовий одяг, показаний з жінками в лазні Фото: The Sun

Масштабна реконструкція курорту тривала з липня 2018 року. Саме тоді північнокорейський лідер під час інспекції піддав об’єкт нищівній критиці. Тоді він назвав стан закладу гіршим за акваріум для риб, а управління — жалюгідним.

Лідер Північної Кореї у лазні Фото: The Sun

Кім Чен Ин навіть попереджав відповідальних осіб про кримінальну відповідальність за недбалість, яка паплюжить досягнення режиму.

Оновлений курорт

Цього разу під час огляду диктатор змінив риторику на схвальну. Він зазначив, що кожна секція комплексу облаштована практично та гармонійно, а архітектурні рішення вдало поєднуються з навколишньою природою.

Масштабна реконструкція курорту тривала з липня 2018 року Фото: The Sun

Кім Чен Ин підкреслив, що пам’ятає свій попередній візит і тодішній антисанітарний стан закладу, тому зараз відчуває гордість за виконання важливого завдання з перетворення об’єкта на сучасну базу відпочинку для народу.

