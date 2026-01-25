Что включают на свадьбах, кроме марша Мендельсона: песни, которые выбирают молодожены сегодня

25 января 1858 года на свадьбе королевы Виктории прозвучал марш Феликса Мендельсона. С тех пор эта композиция стала символом свадебной церемонии во всем мире. Однако современные пары все чаще отказываются от классического марша в пользу музыки, которая лучше отражает их характер, историю любви и настроение праздника.

Сегодня свадебные плейлисты значительно разнообразнее, чем еще десять лет назад. Молодожены выбирают композиции из кино, современную поп-музыку, инди-хиты или даже рок-баллады. Главный тренд — индивидуальность и эмоциональность, а не соблюдение традиций любой ценой. Фокус рассказывает, какие композиции сейчас звучат на свадебных церемониях.

Какие песни включают на свадебных церемониях

Одним из самых популярных направлений остаются романтические поп-баллады. На церемониях часто звучат песни Ed Sheeran, в частности"Perfect" и"Thinking Out Loud", а также"All of Me" John Legend. Эти композиции выбирают за искренние тексты и спокойный темп, который хорошо подходит к выходу невесты.

Відео дня

Не теряет популярности и музыка из кинофильмов. Молодожены все чаще останавливаются на инструментальных саундтреках — например, композициях Ганса Циммера или темах из фильмов "Амели", "Дневник памяти" или "Сумерки". Такая музыка создает атмосферу кинематографической романтики и выглядит эффектно даже в классическом формате церемонии.

Украинские песни

Отдельный тренд — украиноязычные песни. На свадьбах звучат композиции Кузьмы Скрябина, Океана Эльзы, Кристины Соловий, Jamala, Jerry Heil. Молодожены все чаще сознательно выбирают украинскую музыку как способ подчеркнуть собственную идентичность и сделать церемонию более личной.

Некоторые пары выбирают песни, связанные с их личной историей Фото: Unsplash

Церемония под открытым небом

Для неформальных свадеб, особенно на открытом воздухе, популярными стали акустические и инди-версии известных хитов. Часто приглашают музыкантов, которые исполняют каверы вживую — это могут быть переработанные поп- или рок-песни в спокойном, камерном звучании.

Некоторые пары идут еще дальше и выбирают песни, связанные с их личной историей: композицию, под которую они познакомились, путешествовали или признавались в любви. В таких случаях жанр и популярность не имеют значения — главное, чтобы музыка вызывала настоящие эмоции.

Похожие песни на марш Мендельсона

Если вы ищете альтернативу "Свадебному маршу" Феликса Мендельсона для церемонии, обратите внимание на эти классические и современные произведения, которые имеют похожую торжественную или романтическую атмосферу:

Традиционная классика

Рихард Вагнер — "Свадебный хор" (из оперы "Лоэнгрин"): самая известная альтернатива, которую часто называют "Вот идет невеста".

Иоганн Пахельбель — Канон в ре мажоре (Canon in D): один из самых популярных выборов для выхода невесты благодаря своей нежной и изящной мелодии.

Иоганн Себастьян Бах — "Jesu, Joy of Man's Desiring": обеспечивает спокойное и плавное движение во время процессии.

Джеремия Кларк — "Trumpet Voluntary": блестящее и величественное произведение, которое по торжественности не уступает маршу Мендельсона.

Эдвард Элгар — "Salut d'Amour": романтическая и элегантная композиция с глубоким эмоциональным подтекстом.

Изысканные и лирические мелодии

Клод Дебюсси — "Clair de lune": мечтательное и эфирное произведение для создания особой атмосферы.

Франц Шуберт — "Ave Maria": классический выбор для создания возвышенного и духовного настроения.

Георг Фридрих Гендель — "Arrival of the Queen of Sheba": динамичная и праздничная музыка для уверенного выхода.

Современные инструментальные варианты

Christina Perri — "A Thousand Years" (в исполнении The Piano Guys или струнного квартета): современный стандарт для свадебных церемоний.

Yiruma — "River Flows in You": нежная фортепианная мелодия, ставшая очень популярной на современных свадьбах.

Elvis Presley — "Can't Help Falling In Love" (инструментальная версия): воплощение искренности и романтики.

Молодожены все чаще сознательно выбирают украинскую музыку Фото: Unplash

Напомним, ранее Фокус писал:

Сколько пар поженились за первую половину 2025 года и в каких областях больше всего.

Девушка вышла замуж за мужчину, старшего на 38 лет. Пара рассказала, почему не считает свои отношения "нездоровыми", несмотря на волну критики в сети.

Кроме того, Селена Гомес и Бенни Бланко поженились. Певица показала, как прошла свадьба.