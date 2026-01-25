Що вмикають на весіллях, окрім маршу Мендельсона: пісні, які обирають молодята сьогодні

25 січня 1858 року на весіллі королеви Вікторії прозвучав марш Фелікса Мендельсона. З того часу ця композиція стала символом весільної церемонії в усьому світі. Однак сучасні пари дедалі частіше відмовляються від класичного маршу на користь музики, яка краще відображає їхній характер, історію кохання та настрій свята.

Сьогодні весільні плейлисти значно різноманітніші, ніж ще десять років тому. Молодята обирають композиції з кіно, сучасну попмузику, інді‑хіти або навіть рок‑балади. Головний тренд — індивідуальність і емоційність, а не дотримання традицій за будь‑яку ціну. Фокус розповідає, які композиції зараз звучать на весільних церемоніях.

Які пісні включають на весільних церемоніях

Одним із найпопулярніших напрямів залишаються романтичні поп‑балади. На церемоніях часто звучать пісні Ed Sheeran, зокрема "Perfect" та "Thinking Out Loud", а також "All of Me" John Legend. Ці композиції обирають за щирі тексти та спокійний темп, який добре пасує до виходу нареченої.

Не втрачає популярності й музика з кінофільмів. Молодята все частіше зупиняються на інструментальних саундтреках — наприклад, композиціях Ганса Циммера або темах із фільмів "Амелі", "Щоденник пам’яті" чи "Сутінки". Така музика створює атмосферу кінематографічної романтики і виглядає ефектно навіть у класичному форматі церемонії.

Українські пісні

Окремий тренд — україномовні пісні. На весіллях звучать композиції Кузьми Скрябіна, Океану Ельзи, Христини Соловій, Jamala, Jerry Heil. Молодята дедалі частіше свідомо обирають українську музику як спосіб підкреслити власну ідентичність і зробити церемонію більш особистою.

Деякі пари обирають пісні, пов"язані з їхньою особистою історією Фото: Unsplash

Церемонія просто неба

Для неформальних весіль, особливо на відкритому повітрі, популярними стали акустичні та інді‑версії відомих хітів. Часто запрошують музикантів, які виконують кавери наживо — це можуть бути перероблені поп‑ або рок‑пісні у спокійному, камерному звучанні.

Деякі пари йдуть ще далі та обирають пісні, пов’язані з їхньою особистою історією: композицію, під яку вони познайомилися, подорожували або освідчувалися в коханні. У таких випадках жанр і популярність не мають значення — головне, щоб музика викликала справжні емоції.

Схожі пісні на марш Мендельсона

Якщо ви шукаєте альтернативу "Весільному маршу" Фелікса Мендельсона для церемонії, зверніть увагу на ці класичні та сучасні твори, які мають схожу урочисту або романтичну атмосферу:

Традиційна класика

Ріхард Вагнер — "Весільний хор" (з опери "Лоенгрін"): найвідоміша альтернатива, яку часто називають "Ось іде наречена".

Йоганн Пахельбель — Канон у ре мажорі (Canon in D): один із найпопулярніших виборів для виходу нареченої завдяки своїй ніжній та витонченій мелодії.

Йоганн Себастьян Бах — "Jesu, Joy of Man's Desiring": забезпечує спокійний та плавний рух під час процесії.

Джеремія Кларк — "Trumpet Voluntary": блискучий та величний твір, що за урочистістю не поступається маршу Мендельсона.

Едвард Елгар — "Salut d'Amour": романтична та елегантна композиція з глибоким емоційним підтекстом.

Вишукані та ліричні мелодії

Клод Дебюссі — "Clair de lune": мрійливий та ефірний твір для створення особливої атмосфери.

Франц Шуберт — "Ave Maria": класичний вибір для створення піднесеного та духовного настрою.

Георг Фрідріх Гендель — "Arrival of the Queen of Sheba": динамічна та святкова музика для впевненого виходу.

Сучасні інструментальні варіанти

Christina Perri — "A Thousand Years" (у виконанні The Piano Guys або струнного квартету): сучасний стандарт для весільних церемоній.

Yiruma — "River Flows in You": ніжна фортепіанна мелодія, що стала дуже популярною на сучасних весіллях.

Elvis Presley — "Can't Help Falling In Love" (інструментальна версія): втілення щирості та романтики.

Молодята дедалі частіше свідомо обирають українську музику Фото: Unplash

