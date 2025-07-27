Скільки пар одружились за першу половину 2025 року і в яких областях найбільше

Навіть у непростих умовах українці продовжують створювати сім’ї. З січня по червень 2025 року в країні офіційно зареєстровано 68 595 шлюбів.

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Найбільше нових сімей утворилося у столиці — 14 411 пар, йдеться у повідомленні Міністерства юстиції України.

У топ-5 регіонів також увійшли:

Дніпропетровська область — 5 795 шлюбів,

Львівська область — 4 735,

Київська область — 4 163,

Одеська область — 4 099.

Найменше шлюбів уклали в Херсонській області — лише 217 пар, а також у Донецькій — 544.

Решта регіонів продемонстрували стабільний рівень одружень. Наприклад, у Харківській області одружилися 3 709 пар, у Вінницькій — 2 824, у Полтавській — 2 560, у Хмельницькій — 2 486, а в Черкаській — 2 447.

Нагадаємо, шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Проте навіть за цієї умови не всі люди можуть одружуватись один з одним.

Фокус також писав, що в Україні планують змінити оплату за адмінпослуги: більшість із них стануть платними, з фіксованими тарифами від 20 до 200 гривень. Наприклад, реєстрація шлюбу коштуватиме 200 гривень, оформлення документів на бізнес чи землю — теж до 200. Водночас соціальні та дитячі послуги залишаться безкоштовними.

В 2024 році в Україні кількість розлучень була фактично такою ж, як і кількість укладених шлюбів. За даними Міністерства юстиції та судової влади, минулого року українці уклали 150,2 тисячі шлюбів, а кількість розлучень склала 141,8 тисячі. Статистика за попередні роки теж не була оптимістичною, але останні дані називають "найбільшим сумним рекордом українців".