Сколько пар поженились за первую половину 2025 года и в каких областях больше всего

Даже в непростых условиях украинцы продолжают создавать семьи. С января по июнь 2025 года в стране официально зарегистрировано 68 595 браков.

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Больше всего новых семей образовалось в столице — 14 411 пар, говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.

В топ-5 регионов также вошли:

Днепропетровская область — 5 795 браков,

Львовская область — 4 735,

Киевская область — 4 163,

Одесская область — 4 099.

Меньше всего браков заключили в Херсонской области — всего 217 пар, а также в Донецкой — 544.

Остальные регионы продемонстрировали стабильный уровень бракосочетаний. Например, в Харьковской области поженились 3 709 пар, в Винницкой — 2 824, в Полтавской — 2 560, в Хмельницкой — 2 486, а в Черкасской — 2 447.

Напомним, брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Однако даже при этом условии не все люди могут жениться друг на друге.

Фокус также писал, что в Украине планируют изменить оплату за админуслуги: большинство из них станут платными, с фиксированными тарифами от 20 до 200 гривен. Например, регистрация брака будет стоить 200 гривен, оформление документов на бизнес или землю — тоже до 200. В то же время социальные и детские услуги останутся бесплатными.

В 2024 году в Украине количество разводов было фактически таким же, как и количество заключенных браков. По данным Министерства юстиции и судебной власти, в прошлом году украинцы заключили 150,2 тысячи браков, а количество разводов составило 141,8 тысячи. Статистика за предыдущие годы тоже не была оптимистичной, но последние данные называют "самым большим печальным рекордом украинцев".