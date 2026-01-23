7 пород собак, которые грызут все подряд: что стоит знать будущим владельцам

Инвестируя в собственный дом и гардероб, владельцы домашних животных часто надеются, что собака не будет уничтожать мебель, обувь или другие вещи. В то же время хорошо известно, что грызение — вполне нормальное поведение для собак, особенно в щенячьем возрасте. Именно поэтому будущим владельцам важно понимать, какие активные породы наиболее склонны к такому поведению.

По словам ветеринара Ниты Васудеван, грызение не означает, что собака "плохая". Это может быть признаком скуки, недостатка физической активности, прорезывания зубов или тревожности. Ветеринарка Эйми Уорнер добавляет, что грызут все породы, однако некоторые собаки сохраняют эту привычку и во взрослом возрасте, особенно если не получают достаточной физической и умственной нагрузки, пишет Parade Pets.

Специалисты назвали семь популярных пород собак, которые имеют репутацию самых больших "грызунов".

Немецкий дог

Немецкие доги известны своим дружелюбным и спокойным характером, однако при отсутствии достаточной активности могут развивать разрушительные привычки. Благодаря мощным челюстям они часто используют грызение как способ расслабиться или снять скуку. Эксперты советуют обеспечивать этих собак прочными игрушками соответствующего размера и регулярно нагружать их физически и умственно.

Бордер-колли

Бордер-колли — одна из самых энергичных и умных пород. Изначально их выводили для выпаса овец, поэтому они нуждаются в постоянной занятости. Если у собаки нет достаточно задач, грызня становится способом выплеснуть избыток энергии. Для этой породы особенно важны тренировки, активные игры и интеллектуальные задачи.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры — любимцы семей и одновременно одна из пород, которая часто грызет вещи. Они долго сохраняют "щенячий" характер, а использование пасти заложено в них генетически, ведь породу выводили для апортировки. При недостатке прогулок и занятий лабрадоры могут становиться достаточно разрушительными.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки известны высоким интеллектом и рабочими качествами. Они нуждаются не только в физических нагрузках, но и в постоянной умственной стимуляции. Для этой породы грызение может быть способом снять стресс или потратить ментальную энергию, поэтому игрушки-головоломки особенно полезны.

Ротвейлер

Ротвейлеры имеют сильные челюсти, высокий уровень энергии и уверенный характер. По словам ветеринаров, они часто грызут просто потому, что им это нравится и помогает занять себя. Без достаточных физических и умственных нагрузок ротвейлеры могут стать одними из самых разрушительных собак в доме.

Сибирский хаски

Сибирские хаски — чрезвычайно активные собаки, которых выводили для работы в упряжке. Их генетическая потребность двигаться и выполнять задачи часто проявляется в грызении и других деструктивных действиях. Даже при условии регулярных прогулок хаски нуждаются в большом количестве прочных игрушек.

Боксёр

Боксеры — мускулистые, игривые и очень энергичные собаки. Они любят бегать и играть, но при недостатке активности могут переключаться на мебель или обувь. Если же боксер хорошо нагружен и занят, он с большей вероятностью будет отдыхать, а не крушить вещи.

Специалисты отмечают: даже если порода имеет склонность к грызению, правильное воспитание, достаточное количество физических упражнений, тренировки и соответствующие игрушки помогают направить это поведение в безопасное русло и сохранить дом в порядке.

