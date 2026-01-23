7 порід собак, які гризуть усе підряд: що варто знати майбутнім власникам

Інвестуючи у власний дім і гардероб, власники домашніх тварин часто сподіваються, що собака не буде нищити меблі, взуття чи інші речі. Водночас добре відомо, що гризіння — цілком нормальна поведінка для собак, особливо в цуценячому віці. Саме тому майбутнім власникам важливо розуміти, які активні породи найбільш схильні до такої поведінки.

За словами ветеринарки Ніти Васудеван, гризіння не означає, що собака "погана". Це може бути ознакою нудьги, нестачі фізичної активності, прорізування зубів або тривожності. Ветеринарка Еймі Ворнер додає, що гризуть усі породи, однак деякі собаки зберігають цю звичку й у дорослому віці, особливо якщо не отримують достатнього фізичного та розумового навантаження, пише Parade Pets.

Фахівці назвали сім популярних порід собак, які мають репутацію найбільших "гризунів".

Німецький дог

Німецькі доги відомі своїм дружнім і спокійним характером, однак за відсутності достатньої активності можуть розвивати руйнівні звички. Завдяки потужним щелепам вони часто використовують гризіння як спосіб розслабитися або зняти нудьгу. Експерти радять забезпечувати цих собак міцними іграшками відповідного розміру та регулярно навантажувати їх фізично і розумово.

Бордер-колі

Бордер-колі — одна з найенергійніших і найрозумніших порід. Спочатку їх виводили для випасу овець, тому вони потребують постійної зайнятості. Якщо собака не має достатньо завдань, гризіння стає способом виплеснути надлишок енергії. Для цієї породи особливо важливі тренування, активні ігри та інтелектуальні завдання.

Лабрадор-ретривер

Лабрадори — улюбленці родин і водночас одна з порід, що часто гризе речі. Вони довго зберігають "цуценячий" характер, а використання пащі закладене в них генетично, адже породу виводили для апортування. За нестачі прогулянок і занять лабрадори можуть ставати досить руйнівними.

Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки відомі високим інтелектом і робочими якостями. Вони потребують не лише фізичних навантажень, а й постійної розумової стимуляції. Для цієї породи гризіння може бути способом зняти стрес або витратити ментальну енергію, тому іграшки-головоломки є особливо корисними.

Ротвейлер

Ротвейлери мають сильні щелепи, високий рівень енергії та впевнений характер. За словами ветеринарів, вони часто гризуть просто тому, що їм це подобається і допомагає зайняти себе. Без достатніх фізичних і розумових навантажень ротвейлери можуть стати одними з найруйнівніших собак у домі.

Сибірський хаскі

Сибірські хаскі — надзвичайно активні собаки, яких виводили для роботи в упряжці. Їхня генетична потреба рухатися і виконувати завдання часто проявляється у гризінні та інших деструктивних діях. Навіть за умови регулярних прогулянок хаскі потребують великої кількості міцних іграшок.

Боксер

Боксери — м’язисті, грайливі та дуже енергійні собаки. Вони люблять бігати й гратися, але за нестачі активності можуть переключатися на меблі чи взуття. Якщо ж боксер добре навантажений і зайнятий, він із більшою ймовірністю відпочиватиме, а не нищитиме речі.

Фахівці наголошують: навіть якщо порода має схильність до гризіння, правильне виховання, достатня кількість фізичних вправ, тренування та відповідні іграшки допомагають спрямувати цю поведінку в безпечне русло і зберегти дім у порядку.

