София Шамия рассказала о давлении со стороны редакторов "Холостяка": "Они хотели шоу"

Участница шоу "Холостяк-14" и обладательница титула "Мисс Украина-2023" София Шамия призналась, что на нее давили редакторы проекта, чтобы она еще больше демонстрировала свою победу в конкурсе красоты.

Модель пришла на интервью к Маричке Довбенко и вспомнила, что во время съемки для обложки редактор "Холостяка" заставляла ее надеть ленту "Мисс Украина", но София не хотела настолько ассоциировать себя с титулом.

София Шамия о давлении на "Холостяке"

"Говорит: "Ты должна сейчас надеть ленту". Я отвечаю: "Не могу". Меня начинает трясти. Я отхожу, а она подходит ко мне ближе — будто нападает, я не знаю, как это описать, и говорит: "Ты сейчас в детской позиции. Если я сказала тебе одеть, значит, ты наденешь. Ты сейчас со мной будешь говорить только на "вы", — вспомнила София.

В конце концов Шамию заставили надеть другую ленту, но не ту, что была на "Мисс Украина-2023".

София Шамия Фото: Instagram

София Шамия заплатила штраф

Как известно, 21-летняя модель покинула проект "Холостяк" в одном из первых выпусков по своей воле. Девушка даже не попрощалась с Цимбалюком, за что заплатила немалый штраф телеканалу СТБ в размере 5 тысяч долларов.

Но, по словам самой Софии, истинной причиной штрафа стал ее отказ создавать драматический контент.

"Потому что я просто не делала того, чего хотели. Потому что я решила уйти. Потому что я не создала еще больше шоу. Потому что я на коленях не просила прощения. Просто они хотели шоу, а я этого шоу не дала. Это единственная причина", — говорит Шамия.

Более того, проект покидали и другие участницы, но штраф заплатила только София.

"Мне моментами греет душу, что 21-летняя девушка смогла разозлить продюсеров, которым за 30, и заплатила им штраф", — сказала модель.

На фоне обсуждений о якобы ее отношениях с женатым мужчиной София в очередной раз подчеркнула, что ее бывший бойфренд не был женат и не имеет детей.

София Шамия Фото: Instagram

