Софія Шамія розповіла про тиск з боку редакторів "Холостяка": "Вони хотіли шоу"

Учасниця шоу "Холостяк-14" та володарка титулу "Міс Україна-2023" Софія Шамія зізналася, що на неї тиснули редактори проєкту, аби вона ще більше демонструвала свою перемогу в конкурсі краси.

Модель прийшла на інтервʼю до Марічки Довбенко та пригадала, що під час зйомки для обкладинки редакторка "Холостяка" змушувала її одягнути стрічку "Міс Україна", але Софія не хотіла аж настільки асоціювати себе з титулом.

Софія Шамія про тиск на "Холостяку"

"Каже: "Ти повинна зараз одягнути стрічку". Я відповідаю: "Не можу". Мене починає трусити. Я відходжу, а вона підходить до мене ближче — ніби нападає, я не знаю, як це описати, і каже: "Ти зараз у дитячій позиції. Якщо я сказала тобі одягнути, значить, ти одягнеш. Ти зараз зі мною буде говорити тільки на "ви", — пригадала Софія.

Зрештою Шамію змусили одягнути іншу стрічку, але не ту, що була на "Міс Україна-2023".

Софія Шамія

Софія Шамія заплатила штраф

Як відомо, 21-річна модель покинула проєкт "Холостяк" в одному з перших випусків зі своєї власної волі. Дівчина навіть не попрощалася з Цимбалюком, за що заплатила чималий штраф телеканалу СТБ у розмірі 5 тисяч доларів.

Але, за словами самої Софії, істинною причиною штрафу стала її відмова створювати драматичний контент.

"Тому що я просто не робила того, чого хотіли. Тому що я вирішила піти. Тому що я не створила ще більше шоу. Тому що я на колінах не просила вибачення. Просто вони хотіли шоу, а я цього шоу не дала. Це єдина причина", — каже Шамія.

Ба більше, проєкт залишали й інші учасниці, але штраф заплатила лише Софія.

"Мені моментами гріє душу, що 21-річна дівчина змогла розізлити продюсерів, яким за 30, і заплатила їм штраф", — сказала модель.

На фоні обговорень про начебто її стосунки з одруженим чоловіком Софія вкотре наголосила, що її колишній бойфренд не був одруженим і не має дітей.

Софія Шамія Фото: Instagram

