Король Великобритании вычеркнул из меню шоколад, кофе и чеснок: в чем причина
Британский монарх Чарльз III ввел строгие ограничения на меню государственных банкетов, исключив из него три популярных продукта. Из-за личной неприязни короля, повара больше не имеют права использовать в приготовлении блюд для официальных приемов чеснок, шоколад и кофе.
Источники из окружения дворца сообщают, что 77-летний монарх отличается исключительной щепетильностью в вопросах питания. Инсайдеры Radar Online утверждают, что запрет на упомянутые ингредиенты является безапелляционным, а персонал вынужден разрабатывать сложные рецепты, чтобы избежать даже малейшего присутствия этих продуктов на королевском столе.
По словам приближенных к дворцу лиц, это прямой приказ суверена, который не предусматривает никаких исключений.
Привычки Чарльза III
Кроме специфического меню, король имеет ряд привычек, которые сопровождают его даже во время зарубежных визитов. В частности, Чарльз III всегда берет в путешествия собственную серебряную солонку с особой морской солью и специальную подушку для сидения, которая обеспечивает ему правильную осанку.
Ежедневный рацион короля также подчинен строгим стандартам. Каждый его прием пищи обязательно включает свежий салат, приготовленный по индивидуальным требованиям.
Завтрак монарха
Завтрак монарха обычно состоит из яйца-кокот, которое варят не дольше трех минут. По специфической традиции, яйцо очищают и выкладывают под листья салата, после чего король смешивает жидкий желток с зеленью, создавая импровизированную заправку.
"Даже малейшее изменение в том, как это собрано или представлено, не остается незамеченным им", — признаются инсайдеры.
