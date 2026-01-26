Король Великої Британії викреслив з меню шоколад, каву та часник: в чому причина

Британський монарх Чарльз III ввів суворі обмеження на меню державних банкетів, виключивши з нього три популярні продукти. Через особисту неприязнь короля, кухарі більше не мають права використовувати у приготуванні страв для офіційних прийомів часник, шоколад та каву.

Джерела з оточення палацу повідомляють, що 77-річний монарх вирізняється винятковою педантичністю в питаннях харчування. Інсайдери Radar Online стверджують, що заборона на згадані інгредієнти є безапеляційною, а персонал змушений розробляти складні рецепти, щоб уникнути навіть найменшої присутності цих продуктів на королівському столі.

За словами наближених до палацу осіб, це прямий наказ суверена, який не передбачає жодних винятків.

Звички Чарльза III

Окрім специфічного меню, король має низку звичок, які супроводжують його навіть під час закордонних візитів. Зокрема, Чарльз III завжди бере в подорожі власну срібну сільничку з особливою морською сіллю та спеціальну подушку для сидіння, що забезпечує йому правильну поставу.

Король Великої Британії Фото: Getty

Щоденний раціон короля також підпорядкований суворим стандартам. Кожен його прийом їжі обов’язково включає свіжий салат, приготований за індивідуальними вимогами.

Сніданок монарха

Сніданок монарха зазвичай складається з яйця-кокот, яке варять не довше трьох хвилин. За специфічною традицією, яйце очищують і викладають під листя салату, після чого король змішує рідкий жовток із зеленню, створюючи імпровізовану заправку.

"Навіть найменша зміна в тому, як це зібрано чи представлено, не залишається непоміченою ним", — зізнаються інсайдери.

