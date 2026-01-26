Известная блогерша рассматривала возможность выезда из Украины из-за отключения света

Блогер Оксана Школа призналась, что вместе с семьей серьезно рассматривала возможность переезда за границу. Причиной таких размышлений стали регулярные отключения электроэнергии в Украине.

Оксана Школа сообщила, что, несмотря на имеющуюся возможность уехать всей семьей, они приняли решение остаться в Украине. Об этом она сказала в комментарии INSTAMANII.

По словам блогера, сейчас для страны чрезвычайно сложный период, и именно сейчас важно быть вместе, поддерживать друг друга и продолжать помогать Вооруженным силам Украины донатами.

Кто такая Оксана Школа

Оксана Школа — популярная украинская TikTok и Instagram-блогер из Черновицкой области, которая получила известность благодаря искреннему показу сельской жизни и быта, набрав 840 тысяч подписчиков. Бывшая медсестра, которая превратила блогинг в успешный бизнес с доходом в тысячи долларов, делится семейным контентом, рекламой и собственным стилем жизни.

