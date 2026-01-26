Відома блогерка розглядала можливість виїзду з України через відключення світла

Блогерка Оксана Школа зізналася, що разом із сім’єю серйозно розглядала можливість переїзду за кордон. Причиною таких роздумів стали регулярні відключення електроенергії в Україні.

Оксана Школа повідомила, що, попри наявну можливість виїхати всією родиною, вони ухвалили рішення залишитися в Україні. Про це вона сказала у коментарі INSTAMАНІЇ.

За словами блогерки, нині для країни надзвичайно складний період, і саме зараз важливо бути разом, підтримувати одне одного та продовжувати допомагати Збройним силам України донатами.

Хто така Оксана Школа

Оксана Школа — популярна українська TikTok та Instagram-блогерка з Чернівецької області, яка здобула відомість завдяки щирому показу сільського життя та побуту, набравши 840 тисяч підписників. Колишня медсестра, яка перетворила блогінг на успішний бізнес із доходом у тисячі доларів, ділиться сімейним контентом, рекламою та власним стилем життя.

