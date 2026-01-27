Ситуация в Украине критическая: российская актриса призвала остановить войну

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева, которая еще в начале полномасштабного вторжения поддержала Украину и покинула территорию РФ, эмоционально обратилась к международному сообществу.

Татьяна Лазарева призвала не игнорировать гуманитарную катастрофу, вызванную ударами по украинской энергетике, и напомнила о миллионах людей, которые остаются без тепла в 2026 году. Актриса опубликовала обращение в Instagram.

Обращение актрисы

"Не понимаю, как и что я могу сделать, чтобы остановить этот ужас, эту войну, этих сумасшедших стариков, которые играют в игрушки живыми людьми. Как очеловечить это растущее ужасное общепринятое спокойствие при обсуждении зверств? Что мне сделать, чтобы помочь замерзающим в Украине? Я пытаюсь, но у меня не так много денег, да и генераторы надо заряжать, и инверторы не нужны, когда нет электричества. Что могу сделать — спрашиваю я, что конкретно могу? Совсем немного", — добавила актриса.

Відео дня

Звезда экрана отметила, что активная поддержка Украины и борьба со злом является для нее единственным способом избежать морального падения и оправдать собственный жизненный путь. Она в очередной раз напомнила, что лично пережила начало большой войны в Киеве, поэтому хорошо понимает цену молчания и продолжает призывать соотечественников к протесту.

Помощь пострадавшим

"Посмотрите на эти фотографии — эти 28 детей провели в тепле и безопасности хотя бы какое-то время благодаря нам с вами, деньгам, которые мы собрали на недавнем аукционе. Чем еще мы можем помочь? Деньгами, покупкой необходимого, чтобы пережить эту зиму, чтобы помочь слабым и больным там, далеко от нас, в стране, которая не сдается, которая доживет до весны. Слава Украине", — подытожила Татьяна.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Телеведущую Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии за оправдание терроризма. Это решение было принято после интервью, которое Лазарева дала в августе 2023 года.

Известные российские артисты Максим Галкин и Семен Слепаков публично выступили в поддержку украинцев, которые оказались на грани выживания из-за целенаправленных ударов России по критической инфраструктуре.

Стоит отметить, что 24 февраля 2022 года телеведущая Татьяна Лазарева находилась с визитом в Киеве и стала свидетелем первых дней войны в Украине. Она выступила против войны и раскритиковала действия российских властей и президента Владимира Путина.