Ситуація в Україні критична: російська акторка закликала зупинити війну

Російська акторка та ведуча Тетяна Лазарєва, яка ще на початку повномасштабного вторгнення підтримала Україну та залишила територію РФ, емоційно звернулася до міжнародної спільноти.

Тетяна Лазарєва закликала не ігнорувати гуманітарну катастрофу, спричинену ударами по українській енергетиці, та нагадала про мільйони людей, які залишаються без тепла у 2026 році. Акторка опублікувала звернення в Instagram.

Звернення акторки

"Не розумію, як і що я можу зробити, щоб зупинити цей жах, цю війну, цих божевільних людей похилого віку, які грають в іграшки живими людьми. Як олюднити цей зростаючий жахливий загальноприйнятий спокій під час обговорення звірств? Що мені зробити, щоб допомогти замерзаючим в Україні? Я намагаюся, але в мене не так багато грошей, та й генератори треба заряджати, і інвертори не потрібні, коли немає електрики. Що можу зробити — запитую я, що конкретно можу? Зовсім небагато", — додала акторка.

Зірка екрану зауважила, що активна підтримка України та боротьба зі злом є для неї єдиним способом уникнути морального падіння та виправдати власний життєвий шлях. Вона вкотре нагадала, що особисто пережила початок великої війни в Києві, тому добре розуміє ціну мовчання та продовжує закликати співвітчизників до протесту.

Допомога постраждалим

"Подивіться на ці фотографії — ці 28 дітей провели в теплі та безпеці хоча б якийсь час завдяки нам з вами, грошам, які ми зібрали на недавньому аукціоні. Чим ще ми можемо допомогти? Грошима, купівлею необхідного, щоб пережити цю зиму, щоб допомогти слабким і хворим там, далеко від нас, у країні, яка не здається, яка доживе до весни. Слава Україні", — підсумувала Тетяна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Телеведучу Тетяну Лазарєву засудили до 6,5 років колонії за виправдання тероризму. Це рішення було ухвалене після інтерв'ю, яке Лазарєва дала в серпні 2023 року.

Відомі російські артисти Максим Галкін та Семен Слєпаков публічно виступили на підтримку українців, які опинилися на межі виживання через цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі.

Варто зазначити, що 24 лютого 2022 року телеведуча Тетяна Лазарєва перебувала з візитом у Києві та стала свідком перших днів війни в Україні. Вона виступила проти війни та розкритикувала дії російської влади та президента Володимира Путіна.