Украинская модель открыла показ на Неделе моды в Париже: что известно (фото)

Украинская модель Вера Бошкова открыла показ ливанского бренда высокой моды Georges Hobeika на Неделе моды в Париже, которая проходит в конце января 2026 года.

Уроженка Измаила Одесской области появилась на подиуме в столице Франции в элегантном пастельно-розовом платье. Впоследствии Вера поделилась впечатлениями от важного этапа в своей карьере.

Украинка открыла показ на Неделе моды

Верх корсета платья украинки был украшен вырезом и вышивкой с блестками. А низ был в виде легкого прозрачного тюля.

"Момент когда дизайнер говорит: "Когда я впервые тебя увидел, я понял, что эта прекрасная девушка идеально подходит моему бренду", в голове происходит что-то невероятное, все замирает, и ты просто хочешь наслаждаться моментом и благодарить Бога за все", — написала уроженка Измаила.

Вера Бошкова Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи сети засыпали Веру, которая начала работать в подростковом возрасте, комплиментами:

"Это не показ, это искусство — вау!".

"Как красиво! Смотрела показ и заложилась мысль что вы — украинка! Очень круто".

"Это вау, очень красивые, и девушка и платье. Я как раз смотрела вчера показы Georges Hobeika и думала, какие там красивые модели, какие красивые платья, особенно все что блестящее. Моя розовая мечта — быть такой моделью, эх".

