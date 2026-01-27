Поддержите нас UA
Украинская модель открыла показ на Неделе моды в Париже: что известно (фото)

украинская модель Вера Бошкова открыла показ от кутюр в париже
Вера Бошкова | Фото: Instagram

Украинская модель Вера Бошкова открыла показ ливанского бренда высокой моды Georges Hobeika на Неделе моды в Париже, которая проходит в конце января 2026 года.

Уроженка Измаила Одесской области появилась на подиуме в столице Франции в элегантном пастельно-розовом платье. Впоследствии Вера поделилась впечатлениями от важного этапа в своей карьере.

Украинка открыла показ на Неделе моды

Верх корсета платья украинки был украшен вырезом и вышивкой с блестками. А низ был в виде легкого прозрачного тюля.

"Момент когда дизайнер говорит: "Когда я впервые тебя увидел, я понял, что эта прекрасная девушка идеально подходит моему бренду", в голове происходит что-то невероятное, все замирает, и ты просто хочешь наслаждаться моментом и благодарить Бога за все", — написала уроженка Измаила.

Вера Бошкова
Вера Бошкова
Фото: Instagram
Вера Бошкова
Вера Бошкова
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи сети засыпали Веру, которая начала работать в подростковом возрасте, комплиментами:

  • "Это не показ, это искусство — вау!".
  • "Как красиво! Смотрела показ и заложилась мысль что вы — украинка! Очень круто".
  • "Это вау, очень красивые, и девушка и платье. Я как раз смотрела вчера показы Georges Hobeika и думала, какие там красивые модели, какие красивые платья, особенно все что блестящее. Моя розовая мечта — быть такой моделью, эх".
Вера Бошкова
Вера Бошкова
Фото: Instagram

