Українська модель відкрила показ на Тижні моди в Парижі: що відомо (фото)

Українська модель Віра Бошкова відкрила показ ліванського бренду високої моди Georges Hobeika на Тижні моди у Парижі, що проходить наприкінці січня 2026 року.

Уродженка Ізмаїла Одеської області з'явилася на подіумі у столиці Франції в елегантній пастельно-рожевій сукні. Згодом Віра поділилася враженнями від важливого етапу у своїй карʼєрі.

Українка відкрила показ на Тижні моди

Верх корсета сукні українки був прикрашений вирізом і вишивкою з блискітками. А низ був у вигляді легкого прозорого тюлю.

"Момент коли дизайнер каже: "Коли я вперше тебе побачив, я зрозумів, що ця прекрасна дівчина ідеально пасує моєму бренду", в голові відбувається щось неймовірне, все завмирає, і ти просто хочеш насолоджуватись моментом і дякувати Богу за все", — написала уродженка Ізмаїла.

Віра Бошкова Фото: Instagram

Віра Бошкова Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі засипали Віру, яка почала працювати в підлітковому віці, компліментами:

"Це не показ, це мистецтво — вау!".

"Як красиво! Дивилась показ і заклалась думка що ви — українка! Дуже круто".

"Це вау, дуже гарні, і дівчина і плаття. Я якраз дивилась вчора покази Georges Hobeika і думала, які там гарнющі моделі, які гарні плаття, особливо все що блискуче. Моя рожева мрія — бути такою моделлю, ех".

Віра Бошкова Фото: Instagram

