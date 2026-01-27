Экс-супруг Оксаны Билозир прокомментировал их развод после 33 лет брака: "Резко поменялась"

Военнослужащий, продюсер и музыкант Роман Недзельский впервые подробно высказался о разводе с народной артисткой Украины Оксаной Билозир. По его словам, инициатором разрыва стала именно певица, тогда как он до последнего пытался сохранить семью.

Роман Недзельский рассказал, что переломный момент в браке наступил в 2022 году после длительных зарубежных гастролей Оксаны Билозир, которые он сам организовывал. Речь идет о турах по США и Канаде, которые длились от двух до четырех месяцев уже во время полномасштабной войны, когда он служил в армии. По словам музыканта, после возвращения жены из поездок он заметил резкие изменения в ее поведении. Об этом Роман рассказал в интервью Наталье Влащенко.

"Возможно, длинные гастроли были по Америке, по Канаде — на два-четыре месяца. Это было во время полномасштабки, я уже тогда был военным. А она перед тем только приехала, буквально неделю или две. Вот это, возможно, потому что она приехала, резко поменялась", — сказал Роман.

Недзельский также отреагировал на публичные заявления Оксаны Билозир о том, что она якобы оставалась наедине с семейными проблемами и не чувствовала поддержки мужа. Военнослужащий с этим не согласен и отмечает, что делал все возможное, чтобы сохранить брак, даже после получения судебной повестки о разводе.

Оксана Билозир и Роман Недзельский Фото: Facebook

По его словам, он просил отложить официальный разрыв до завершения войны, однако решение певицы было окончательным. Сейчас бывшие супруги не поддерживают близкого общения, а каждый из них имеет собственное видение причин развода.

Недзельский также заявил, что значительная часть слов Оксаны Билозир в одном из ее недавних интервью, в частности Дмитрию Гордону, не соответствует действительности. Он добавил, что эти заявления сильно его демотивировали, ведь служба в армии была для него вопросом принципа и ценностей. По словам военнослужащего, сейчас главной поддержкой и смыслом его жизни остаются мать и младший сын.

"Ничего не хочу опровергать, но 80% из того, что я услышал в последнем абзаце Димы, то это неправда. Но доказывает что-то... Мы в разведке никогда не возвращаемся назад. Сначала меня это демотивировало очень сильно, потому что это ради чего я пошел воевать. Меня подкосило. Единственное ради чего живу — мама и младший сын", — добавил военнослужащий.

