Ексчоловік Оксани Білозір прокоментував їхнє розлучення після 33 років шлюбу: "Різко помінялася"

Військовослужбовець, продюсер і музикант Роман Недзельський уперше детально висловився про розлучення з народною артисткою України Оксаною Білозір. За його словами, ініціаторкою розриву стала саме співачка, тоді як він до останнього намагався зберегти родину.

Роман Недзельський розповів, що переломний момент у шлюбі настав у 2022 році після тривалих закордонних гастролей Оксани Білозір, які він сам організовував. Йдеться про тури США та Канадою, що тривали від двох до чотирьох місяців уже під час повномасштабної війни, коли він служив у війську. За словами музиканта, після повернення дружини з поїздок він помітив різкі зміни в її поведінці. Про це Роман розказав в інтерв’ю Наталії Влащенко.

"Можливо, довгі гастролі були по Америці, по Канади — на два-чотири місяці. Це було під час повномасштабки, я вже тоді був військовим. А вона перед тим тільки приїхала, буквально тиждень чи два. От це, можливо, тому що вона приїхала, різко помінялася", — сказав Роман.

Недзельський також відреагував на публічні заяви Оксани Білозір про те, що вона нібито залишалася наодинці з сімейними проблемами та не відчувала підтримки чоловіка. Військовослужбовець із цим не погоджується й наголошує, що робив усе можливе, аби зберегти шлюб, навіть після отримання судової повістки про розлучення.

Оксана Білозір та Роман Недзельський Фото: Facebook

За його словами, він просив відкласти офіційний розрив до завершення війни, однак рішення співачки було остаточним. Нині колишнє подружжя не підтримує близького спілкування, а кожен із них має власне бачення причин розлучення.

Недзельський також заявив, що значна частина слів Оксани Білозір в одному з її нещодавніх інтерв’ю, зокрема Дмитрові Гордону, не відповідає дійсності. Він додав, що ці заяви сильно його демотивували, адже служба в армії була для нього питанням принципу та цінностей. За словами військовослужбовця, нині головною підтримкою й сенсом його життя залишаються мати та молодший син.

"Нічого не хочу спростовувати, але 80% з того, що я почув в останньому абзацику Діми, то це є неправда. Але доводить щось… Ми в розвідці ніколи не повертаємося назад. Спочатку мене це демотивувало дуже сильно, бо це заради чого я пішов воювати. Мене підкосило. Єдине заради чого живу — мама й молодший син", — додав військовослужбовець.

