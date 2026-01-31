Жить здесь — роскошь: обнародован рейтинг самых дорогих городов планеты

Жизнь в мировых культурных столицах, центрах ночной жизни и гастрономических хабах захватывает, но стоит недешево. Именно поэтому ежегодный индекс стоимости жизни от Numbeo традиционно привлекает внимание — и рейтинг за 2026 год уже обнародован.

Исследование оценивает расходы на аренду жилья, рестораны, продукты питания, а также уровень покупательной способности местных жителей. На основе этих данных сформированы два рейтинга: с учетом аренды и без нее. Отдельный список без арендных расходов особенно полезен для путешественников, ведь показывает реальную стоимость ежедневной жизни в городе, пишет Time Out.

Лидером рейтинга без учета аренды стал Цюрих. Общий индекс стоимости жизни в городе достиг 118,5 балла. Индекс цен на продукты составляет 115,4, расходы в ресторанах — 121, а уровень местной покупательной способности — 164,4. В общем рейтинге с учетом аренды Цюрих уступил только Нью-Йорку.

Швейцария в очередной раз подтвердила репутацию одной из самых дорогих стран мира: сразу шесть ее городов заняли первые шесть мест рейтинга. После Цюриха идут Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн.

В десятку самых дорогих городов мира также вошли Нью-Йорк, столица Исландии Рейкьявик, а также Гонолулу и Сан-Франциско в США.

10 городов с самой высокой стоимостью жизни в 2026 году

Цюрих, Швейцария;

Женева, Швейцария;

Базель, Швейцария;

Лозанна, Швейцария

Лугано, Швейцария

Берн, Швейцария;

Нью-Йорк, США;

Рейкьявик, Исландия;

Гонолулу, США;

Сан-Франциско, США.

