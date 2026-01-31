Жити тут — розкіш: оприлюднено рейтинг найдорожчих міст планети

Життя у світових культурних столицях, центрах нічного життя та гастрономічних хабах захоплює, але коштує недешево. Саме тому щорічний індекс вартості життя від Numbeo традиційно привертає увагу — і рейтинг за 2026 рік уже оприлюднений.

Дослідження оцінює витрати на оренду житла, ресторани, продукти харчування, а також рівень купівельної спроможності місцевих жителів. На основі цих даних сформовано два рейтинги: з урахуванням оренди та без неї. Окремий список без орендних витрат особливо корисний для мандрівників, адже показує реальну вартість щоденного життя в місті, пише Time Out.

Лідером рейтингу без урахування оренди став Цюрих. Загальний індекс вартості життя в місті сягнув 118,5 бала. Індекс цін на продукти становить 115,4, витрати в ресторанах — 121, а рівень місцевої купівельної спроможності — 164,4. У загальному рейтингу з урахуванням оренди Цюрих поступився лише Нью-Йорку.

Швейцарія вкотре підтвердила репутацію однієї з найдорожчих країн світу: одразу шість її міст посіли перші шість місць рейтингу. Після Цюриха йдуть Женева, Базель, Лозанна, Лугано та Берн.

У десятку найдорожчих міст світу також увійшли Нью-Йорк, столиця Ісландії Рейк’явік, а також Гонолулу та Сан-Франциско у США.

10 міст із найвищою вартістю життя у 2026 році

Цюрих, Швейцарія;

Женева, Швейцарія;

Базель, Швейцарія;

Лозанна, Швейцарія;

Лугано, Швейцарія;

Берн, Швейцарія;

Нью-Йорк, США;

Рейк’явік, Ісландія;

Гонолулу, США;

Сан-Франциско, США.

