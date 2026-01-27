Юлия Санина показала своего единственного сына: как выглядит 10-летний Даниил (фото)

Украинская певица и фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина поделилась редкими семейными кадрами и показала, как изменился ее сын Даниил. Артистка рассказала о его новых увлечениях и достижениях, которыми искренне гордится.

В своем Instagram Юлия Санина опубликовала серию фотографий, сделанных в январе 2026 года. На снимках вместе с певицей появились ее муж, музыкант Валерий Бебко, и их сын Даниил.

Артистка показала, что мальчик активно развивается: занимается спортом и делает успехи в музыке, в частности в игре на фортепиано.

Сын Юлии Саниной — Даниил Фото: Instagram

Сын Юлии Саниной

Даниил — единственный ребенок Юлии Саниной и Валерия Бебко. Он родился в ноябре 2015 года. Во время полномасштабной войны мальчик преимущественно живет с отцом за границей и нечасто появляется в соцсетях певицы. Даниил увлекается музыкой группы Queen, занимается каратэ и учится, а в 2025 году ему исполнилось 10 лет.

