Юлія Саніна показала свого єдиного сина: який вигляд має 10-річний Данило (фото)

Українська співачка та фронтвуменка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна поділилася рідкісними сімейними кадрами та показала, як змінився її син Данило. Артистка розповіла про його нові захоплення й досягнення, якими щиро пишається.

У своєму Instagram Юлія Саніна опублікувала серію фотографій, зроблених у січні 2026 року. На знімках разом зі співачкою з’явилися її чоловік, музикант Валерій Бебко, та їхній син Данило.

Артистка показала, що хлопчик активно розвивається: займається спортом і робить успіхи в музиці, зокрема у грі на фортепіано.

Син Юлії Саніної — Данило Фото: Instagram

Син Юлії Саніної

Данило — єдина дитина Юлії Саніної та Валерія Бебка. Він народився у листопаді 2015 року. Під час повномасштабної війни хлопчик переважно мешкає з батьком за кордоном і нечасто з’являється у соцмережах співачки. Данило захоплюється музикою гурту Queen, займається карате та навчається, а у 2025 році йому виповнилося 10 років.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

42-річна українська співачка та авторка пісень Джамала поділилася новими сімейними кадрами зі своїми старшими синами. Артистка опублікувала атмосферні фото та залишила коротке емоційне послання.

Світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян поділилася новими світлинами своєї доньки Чикаго з нагоди її дня народження. Дівчинці виповнилося вісім років.

Крім того, українська телеведуча та зірка фільму "Песики" Леся Нікітюк поділилася новими фото зі своїм сином Оскаром, який народився 15 червня 2025 року і якому нещодавно виповнилося 7 місяців.