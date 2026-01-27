Підтримайте нас RU
Юлія Саніна показала свого єдиного сина: який вигляд має 10-річний Данило (фото)

саніна син
Співачка Юлія Саніна | Фото: Instagram

Українська співачка та фронтвуменка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна поділилася рідкісними сімейними кадрами та показала, як змінився її син Данило. Артистка розповіла про його нові захоплення й досягнення, якими щиро пишається.

У своєму Instagram Юлія Саніна опублікувала серію фотографій, зроблених у січні 2026 року. На знімках разом зі співачкою з’явилися її чоловік, музикант Валерій Бебко, та їхній син Данило.

Артистка показала, що хлопчик активно розвивається: займається спортом і робить успіхи в музиці, зокрема у грі на фортепіано.

діти саніної
Син Юлії Саніної — Данило
Фото: Instagram

Син Юлії Саніної

Данило — єдина дитина Юлії Саніної та Валерія Бебка. Він народився у листопаді 2015 року. Під час повномасштабної війни хлопчик переважно мешкає з батьком за кордоном і нечасто з’являється у соцмережах співачки. Данило захоплюється музикою гурту Queen, займається карате та навчається, а у 2025 році йому виповнилося 10 років.

