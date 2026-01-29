Поддержите нас UA
Святой отец ответил, действительно ли нельзя выбрасывать мусор вечером (видео)

можно ли выносить мусор вечером
Фото иллюстративное | Фото: istockphoto.com

Святой отец из Харькова расставил все точки над "і" в вопросе выноса мусора вечером. Часто украинцы говорят, что это плохая примета и лучше так не делать.

Впрочем, священник развеял мифы юмористическим видео. Для этого даже специально разыграли сценку, в которой простыми словами объяснили, что на самом деле стоит за таким украинским предрассудком.

Можно ли выбрасывать мусор вечером

  • "Отец, пропустите сейчас зайдет солнце и я не успею выбросить мусор!"
  • "То есть? Не успеете к чему?"
  • "А вы что не знаете? Если выбросить мусор вечером — то это к горю и финансовым проблемам".
  • "Это суеверие не имеет под собой никакой религиозной подоплеки. Выбрасывайте мусор хоть всю ночь".
  • "А почему тогда люди говорят, что нельзя?"
  • "Наши прощуры верили, что в темное время суток очень активны злые духи. Также они верили, что нечистые силы могут забрать человека с собой вместе с мусором".
  • "Тю, то это даже звучит смешно и неправдоподобно".
  • "И я о том же, народная примета, не более".
Реакция сети

В комментариях украинцы поспорили с таким мнением:

  • "Наши приметы — это не суеверия, это наша история".
  • "Народные приметы не просто так придумали".
  • "В суевериях часто есть мудрость. Темное время суток является менее безопасным чем день. Мало людей, низкая видимость, больше раскованной молодежи и людей под алкоголем. Место сбора мусора обычно скрытое, где-то в углу за домом. Потенциально опасное место. А значит больше шансов на неприятности".

