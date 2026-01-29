Святой отец ответил, действительно ли нельзя выбрасывать мусор вечером (видео)

Святой отец из Харькова расставил все точки над "і" в вопросе выноса мусора вечером. Часто украинцы говорят, что это плохая примета и лучше так не делать.

Впрочем, священник развеял мифы юмористическим видео. Для этого даже специально разыграли сценку, в которой простыми словами объяснили, что на самом деле стоит за таким украинским предрассудком.

Можно ли выбрасывать мусор вечером

"Отец, пропустите сейчас зайдет солнце и я не успею выбросить мусор!"

"То есть? Не успеете к чему?"

"А вы что не знаете? Если выбросить мусор вечером — то это к горю и финансовым проблемам".

"Это суеверие не имеет под собой никакой религиозной подоплеки. Выбрасывайте мусор хоть всю ночь".

"А почему тогда люди говорят, что нельзя?"

"Наши прощуры верили, что в темное время суток очень активны злые духи. Также они верили, что нечистые силы могут забрать человека с собой вместе с мусором".

"Тю, то это даже звучит смешно и неправдоподобно".

"И я о том же, народная примета, не более".

Реакция сети

В комментариях украинцы поспорили с таким мнением:

"Наши приметы — это не суеверия, это наша история".

"Народные приметы не просто так придумали".

"В суевериях часто есть мудрость. Темное время суток является менее безопасным чем день. Мало людей, низкая видимость, больше раскованной молодежи и людей под алкоголем. Место сбора мусора обычно скрытое, где-то в углу за домом. Потенциально опасное место. А значит больше шансов на неприятности".

