Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Святий отець відповів, чи справді не можна викидати сміття ввечері (відео)

чи можна виносити сміття ввечері
Фото ілюстративне | Фото: istockphoto.com

Святий отець з Харкова розставив усі крапки над "і" в питанні винесення сміття ввечері. Часто українці кажуть, що це погана прикмета і краще так не робити.

Втім, священник розвіяв міфи гумористичним відео. Для цього навіть спеціально розіграли сценку, у якій простими словами пояснили, що насправді стоїть за таким українським забобоном.

Чи можна викидати сміття ввечері

  • "Отче, пропустіть зараз зайде сонце і я не встигну викинути сміття!"
  • "Тобто? Не встигнете до чого?"
  • "А ви що не знаєте? Якщо викинути сміття ввечері — то це до горя і фінансових проблем".
  • "Цей забобон не має під собою ніякого релігійного підґрунтя. Викидуйте сміття хоч цілу ніч".
  • "А чому тоді люди кажуть, що не можна?"
  • "Нащі прощури вірили, що в темну пору доби дуже активні злі духи. Також вони вірили, що нечисті сили можуть забрати людину з собою разом зі сміттям".
  • "Тю, то це навіть звучить смішно і неправдоподібно".
  • "І я про те, народна прикмета, не більше".
Відео дня

Реакція мережі

У коментарях українці посперечалися з такою думкою:

  • "Наші прикмети — це не забобони , це наша історія".
  • "Народні прикмети не просто так вигадали".
  • "В забобонах часто є мудрість. Темний час доби є менш безпечним ніж день. Мало людей, ньзька видимість, більше розкутої молоді і людей під алкоголем. Місце збору сміття зазвичай приховане, десь в кутку за будинком. Потенційно небезпечне місце. А отже більше шансів на халепу".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українська пара вирішила покинути Польщу та перебратися до Італії, де вже придбала власний будинок.