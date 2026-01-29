Стиль життя
Святий отець відповів, чи справді не можна викидати сміття ввечері (відео)
Святий отець з Харкова розставив усі крапки над "і" в питанні винесення сміття ввечері. Часто українці кажуть, що це погана прикмета і краще так не робити.
Втім, священник розвіяв міфи гумористичним відео. Для цього навіть спеціально розіграли сценку, у якій простими словами пояснили, що насправді стоїть за таким українським забобоном.
Чи можна викидати сміття ввечері
- "Отче, пропустіть зараз зайде сонце і я не встигну викинути сміття!"
- "Тобто? Не встигнете до чого?"
- "А ви що не знаєте? Якщо викинути сміття ввечері — то це до горя і фінансових проблем".
- "Цей забобон не має під собою ніякого релігійного підґрунтя. Викидуйте сміття хоч цілу ніч".
- "А чому тоді люди кажуть, що не можна?"
- "Нащі прощури вірили, що в темну пору доби дуже активні злі духи. Також вони вірили, що нечисті сили можуть забрати людину з собою разом зі сміттям".
- "Тю, то це навіть звучить смішно і неправдоподібно".
- "І я про те, народна прикмета, не більше".
Відео дня
Реакція мережі
У коментарях українці посперечалися з такою думкою:
- "Наші прикмети — це не забобони , це наша історія".
- "Народні прикмети не просто так вигадали".
- "В забобонах часто є мудрість. Темний час доби є менш безпечним ніж день. Мало людей, ньзька видимість, більше розкутої молоді і людей під алкоголем. Місце збору сміття зазвичай приховане, десь в кутку за будинком. Потенційно небезпечне місце. А отже більше шансів на халепу".
