Святий отець відповів, чи справді не можна викидати сміття ввечері (відео)

Святий отець з Харкова розставив усі крапки над "і" в питанні винесення сміття ввечері. Часто українці кажуть, що це погана прикмета і краще так не робити.

Втім, священник розвіяв міфи гумористичним відео. Для цього навіть спеціально розіграли сценку, у якій простими словами пояснили, що насправді стоїть за таким українським забобоном.

Чи можна викидати сміття ввечері

"Отче, пропустіть зараз зайде сонце і я не встигну викинути сміття!"

"Тобто? Не встигнете до чого?"

"А ви що не знаєте? Якщо викинути сміття ввечері — то це до горя і фінансових проблем".

"Цей забобон не має під собою ніякого релігійного підґрунтя. Викидуйте сміття хоч цілу ніч".

"А чому тоді люди кажуть, що не можна?"

"Нащі прощури вірили, що в темну пору доби дуже активні злі духи. Також вони вірили, що нечисті сили можуть забрати людину з собою разом зі сміттям".

"Тю, то це навіть звучить смішно і неправдоподібно".

"І я про те, народна прикмета, не більше".

Реакція мережі

У коментарях українці посперечалися з такою думкою:

"Наші прикмети — це не забобони , це наша історія".

"Народні прикмети не просто так вигадали".

"В забобонах часто є мудрість. Темний час доби є менш безпечним ніж день. Мало людей, ньзька видимість, більше розкутої молоді і людей під алкоголем. Місце збору сміття зазвичай приховане, десь в кутку за будинком. Потенційно небезпечне місце. А отже більше шансів на халепу".

