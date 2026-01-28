Кейт Миддлтон показалась с необычной прической и удивила поклонников (фото)

Принцесса Уэльская провела насыщенный день на севере Англии, появившись на публике с несколькими разными образами и необычной прической. В течение дня она посетила сразу несколько официальных мероприятий, каждый раз меняя стиль и привлекая внимание поклонников королевской семьи.

Сначала Кейт Миддлтон посетила службу терапии детских травм благотворительной организации Family Action в Брэдфорде, патроном которой она является. Там она появилась с распущенными волосами, уложенными в мягкие волны, обрамляющие лицо. Для визита принцесса выбрала двубортный пиджак Holland Cooper, широкие коричневые брюки Jigsaw и туфли Emmy London, пишет Vogue.

Впоследствии принцесса продолжила официальные обязанности, посетив регбийный клуб Wakefield Trinity, где пообщалась с подростками-спортсменами. Кейт Миддлтон является патронкой Регбийной лиги и давно известной поклонницей этого вида спорта.

Завершающим пунктом программы стала прогулка с благотворительной организацией Mind Over Mountains, которая сочетает пребывание на природе, движение и поддержку ментального здоровья. Для этого мероприятия Кейт Миддлтон кардинально сменила образ: она заплела волосы в простую косу и выбрала практичный, "походный" стиль. На ней были кепи Really Wild Baker Boy, оливковая куртка Dubarry of Ireland и треккинговая обувь Berghaus.

Кейт Миддлтон показалась с косичкой Фото: коллаж Фокус

