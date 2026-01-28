Кейт Міддлтон показалась з незвичною зачіскою і здивувала шанувальників (фото)

Принцеса Уельська провела насичений день на півночі Англії, з’явившись на публіці з кількома різними образами та незвичною зачіскою. Упродовж дня вона відвідала одразу кілька офіційних заходів, щоразу змінюючи стиль і привертаючи увагу шанувальників королівської родини.

Спершу Кейт Міддлтон завітала до служби терапії дитячих травм благодійної організації Family Action у Бредфорді, патронкою якої вона є. Там вона з’явилася з розпущеним волоссям, укладеним у м’які хвилі, що обрамляли обличчя. Для візиту принцеса обрала двобортний піджак Holland Cooper, широкі коричневі штани Jigsaw та туфлі Emmy London, пише Vogue.

Згодом принцеса продовжила офіційні обов’язки, відвідавши регбійний клуб Wakefield Trinity, де поспілкувалася з підлітками-спортсменами. Кейт Міддлтон є патронкою Регбійної ліги та давно відомою прихильницею цього виду спорту.

Завершальним пунктом програми стала прогулянка з благодійною організацією Mind Over Mountains, яка поєднує перебування на природі, рух і підтримку ментального здоров’я. Для цього заходу Кейт Міддлтон кардинально змінила образ: вона заплела волосся у просту косу та обрала практичний, "похідний" стиль. На ній були кепі Really Wild Baker Boy, оливкова куртка Dubarry of Ireland і трекінгове взуття Berghaus.

Відео дня

Кейт Міддлтон показалась з косичкою Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Принцеса Уельська Кетрін запозичила стильові взірці у своєї покійної свекрухи, принцеси Діани, коли виступила на Вімблдоні у 2022 році і не тільки.

Під час нещодавнього візиту до Шотландії Кейт Міддлтон здивувала шанувальників королівської родини.

Крім того, Кейт, у якої рак перебуває в стадії ремісії, зробила заяву про свою боротьбу.