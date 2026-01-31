Путешественник, побывавший на 400 островах, назвал лучший в мире

Опытный путешественник, посетивший более 400 островов во всех океанах мира, назвал место, которое произвело на него самое глубокое впечатление и которое он считает лучшим островом на планете.

37-летний Генрик Еппесен из региона Тю на северо-западе Ютландии в Дании совершил то, о чем многие могут только мечтать: он побывал во всех 193 странах мира, признанных ООН. Всего в его списке путешествий — более 2000 направлений, среди которых более 400 островов — от Мальдив и Сейшел до Новой Зеландии, пишет Express.

Остров, который превзошел все остальные

Несмотря на этот впечатляющий опыт, один остров выделяется среди всех остальных — Южная Джорджия, входящий в состав Британской заморской территории в Южной Атлантике. Остров часто описывают как "антарктический": он покрыт заснеженными горами, гигантскими ледниками и глубокими фьордами.

Южную Джорджию также называют "Серенгети Южного океана" из-за чрезвычайно богатого животного мира. Здесь обитает более семи миллионов пингвинов, более 65 тысяч тюленей и до 30 миллионов гнездящихся птиц. Пейзажи острова выглядят так, будто сошли с документального фильма о природе. Известно, что сэр Дэвид Аттенборо неоднократно посещал этот отдаленный уголок планеты.

Называя Южную Джорджию лучшим островом в мире, Генрик Еппесен отметил, что это одно из немногих мест, где природа до сих пор полностью господствует без вмешательства человека. По его словам, остров поражает масштабами и дикостью, а огромные колонии пингвинов на черных песчаных пляжах под ледниками создают незабываемый сенсорный опыт.

Впрочем, попасть туда чрезвычайно сложно. На остров не летают самолеты, а единственный реальный способ добраться — экспедиционный круиз, обычно из Южной Америки. Путешествие длится около трех недель, и даже при высокой стоимости высадка на берег не всегда гарантирована из-за погодных условий. Сам Йеппесен вспомнил, что во время той же экспедиции его группе не удалось высадиться на острове Тристан-да-Кунья, но даже одна Южная Джорджия полностью оправдала путешествие.

Красота, которой угрожают изменения климата

Дэвид Аттенборо впервые посетил Южную Джорджию в 1981 году, а затем вернулся туда для документального фильма, вышедшего в 2020 году. Он отмечал, что остров является редким примером экосистемы, которая восстанавливается, но одновременно предостерегал об угрозах климатических изменений. По его словам, за последние 70 лет температура воздуха в регионе выросла на 2,5 градуса, а некоторые ледники отступили на 500 метров.

Директор Британской антарктической службы Джейн Фрэнсис назвала Южную Джорджию настоящей жемчужиной Южного океана и примером того, какой может быть планета, если человечество научится жить в балансе с природой.

Сам Генрик Еппесен заключает, что лучшие острова — это не о роскоши или популярности. Они определяются тем, насколько глубокий след оставляют в памяти человека. По его словам, Южная Джорджия напоминает, что в диком мире до сих пор царит природа.

Среди других островов, которые произвели на него сильное впечатление, путешественник также назвал Южный остров Новой Зеландии, Суðурой на Фарерских островах, Гренландию и Остров Пасхи — за сочетание природы, культуры, изолированности и уникальной истории.

