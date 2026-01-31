Мандрівник, який побував на 400 островах, назвав найкращий у світі

Досвідчений мандрівник, який відвідав понад 400 островів у всіх океанах світу, назвав місце, яке справило на нього найглибше враження та яке він вважає найкращим островом на планеті.

37-річний Генрік Єппесен із регіону Тю на північному заході Ютландії в Данії здійснив те, про що багато хто може лише мріяти: він побував у всіх 193 країнах світу, визнаних ООН. Загалом у його списку подорожей — понад 2000 напрямків, серед яких більше ніж 400 островів — від Мальдівів і Сейшел до Нової Зеландії, пише Express.

Острів, який перевершив усі інші

Попри цей вражаючий досвід, один острів виділяється серед усіх інших — Південна Джорджія, що входить до складу Британської заморської території в Південній Атлантиці. Острів часто описують як "антарктичний": він вкритий засніженими горами, гігантськими льодовиками та глибокими фіордами.

Південну Джорджію також називають "Серенгеті Південного океану" через надзвичайно багатий тваринний світ. Тут мешкає понад сім мільйонів пінгвінів, більш ніж 65 тисяч тюленів і до 30 мільйонів гніздових птахів. Пейзажі острова виглядають так, ніби зійшли з документального фільму про природу. Відомо, що сер Девід Аттенборо неодноразово відвідував цей віддалений куточок планети.

Називаючи Південну Джорджію найкращим островом у світі, Генрік Єппесен зазначив, що це одне з небагатьох місць, де природа досі повністю панує без втручання людини. За його словами, острів вражає масштабами та дикістю, а величезні колонії пінгвінів на чорних піщаних пляжах під льодовиками створюють незабутній сенсорний досвід.

Втім, потрапити туди надзвичайно складно. На острів не літають літаки, а єдиний реальний спосіб дістатися — експедиційний круїз, зазвичай із Південної Америки. Подорож триває близько трьох тижнів, і навіть за високу вартість висадка на берег не завжди гарантована через погодні умови. Сам Єппесен згадав, що під час тієї ж експедиції його групі не вдалося висадитися на острові Трістан-да-Кунья, але навіть одна Південна Джорджія повністю виправдала подорож.

Острів Південна Джорджія Фото: Unsplash

Краса, якій загрожують зміни клімату

Девід Аттенборо вперше відвідав Південну Джорджію у 1981 році, а згодом повернувся туди для документального фільму, що вийшов у 2020 році. Він наголошував, що острів є рідкісним прикладом екосистеми, яка відновлюється, але водночас застерігав про загрози кліматичних змін. За його словами, за останні 70 років температура повітря в регіоні зросла на 2,5 градуса, а деякі льодовики відступили на 500 метрів.

Директорка Британської антарктичної служби Джейн Френсіс назвала Південну Джорджію справжньою перлиною Південного океану та прикладом того, якою може бути планета, якщо людство навчиться жити в балансі з природою.

Сам Генрік Єппесен підсумовує, що найкращі острови — це не про розкіш чи популярність. Вони визначаються тим, наскільки глибокий слід залишають у пам’яті людини. За його словами, Південна Джорджія нагадує, що у дикому світі досі панує природа.

Серед інших островів, які справили на нього сильне враження, мандрівник також назвав Південний острів Нової Зеландії, Суðурой на Фарерських островах, Гренландію та Острів Пасхи — за поєднання природи, культури, ізольованості й унікальної історії.

