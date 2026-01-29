Звезда "Конотопской ведьмы" рассказала о зарплатах актеров: "Даже смешно"

Украинская актриса Татьяна Малкова, сыгравшая главную роль в фильме "Конотопская ведьма", раскрыла гонорары наших актеров во время войны.

В интервью Oboz.ua артистка практически прямо сказала, что это очень небольшие деньги. Впрочем, на сумму также влияет умение договариваться.

Татьяна Малкова о зарплатах актеров

Звезда "Испытательного срока" не скрывает, что зарплаты актеров всегда были разные в зависимости от многих условий.

"И здесь дело даже не в войне. Конечно, война внесла коррективы, да и колебания доллара тоже повлияли. Если переводить гонорары в доллары, то иногда даже смешно, сколько мы получаем. Но такова жизнь. Главное — уметь договариваться, осознавать свою ценность. Честно говорить: "Готов работать за такие условия". Или принимать условия, которые предлагают", — признается Татьяна, которая за последние годы сыграла в ряде новых украинских фильмов.

Відео дня

Татьяна Малкова Фото: Instagram

Как говорит Малкова, она уже поняла свою ценность и научилась прямо озвучивать желаемые условия.

"Когда начинаешь ценить себя, меняется и подход к работе, и отношение других. И знаете, люди довольно легко соглашаются на ваши условия, если обе стороны понимают, какую пользу могут друг другу принести", — говорит знаменитость.

Кто такая Татьяна Малкова

Украинская актриса, телеведущая и певица: Малкова была солисткой музыкальной группы Deva Jazz и была финалисткой шоу "Голос страны-3".

Татьяна работала телеведущей. А как актриса снималась в украинских сериалах и фильмах, среди которых — "Пес Альф", "Моя любимая Страшко", "Конотопская ведьма", "Отпуск вслепую" и др.

В последние годы живет и работает между Украиной и Польшей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, народный артист Остап Ступка раскрыл свои заработки в 2025 году.