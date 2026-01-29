Зірка "Конотопської відьми" розповіла про зарплати акторів: "Навіть смішно"

Українська акторка Тетяна Малкова, яка зіграла головну роль у фільмі "Конотопська відьма", розкрила гонорари наших акторів під час війни.

В інтерв'ю Oboz.ua артистка практично прямо сказала, що це дуже невеликі гроші. Втім, на суму також впливає вміння домовлятися.

Тетяна Малкова про зарплати акторів

Зірка "Випробувального терміну" не приховує, що зарплати акторів завжди були різні залежно від багатьох умов.

"І тут справа навіть не у війні. Звичайно, війна внесла корективи, та й коливання долара теж вплинули. Якщо переводити гонорари у долари, то іноді навіть смішно, скільки ми отримуємо. Але таке життя. Головне — вміти домовлятися, усвідомлювати свою цінність. Чесно говорити: "Готовий працювати за такі умови". Або приймати умови, які пропонують", — зізнається Тетяна, яка за останні роки зіграла в низці нових українських фільмів.

Тетяна Малкова Фото: Instagram

Як каже Малкова, вона вже зрозуміла свою цінність та навчилась прямо озвучувати бажані умови.

"Коли починаєш цінувати себе, змінюється і підхід до роботи, і ставлення інших. І знаєте, люди досить легко погоджуються на ваші умови, якщо обидві сторони розуміють, яку користь можуть одне одному принести", — каже знаменитість.

Хто така Тетяна Малкова

Українська акторка, телеведуча і співачка: Малкова була солісткою музичного гурту Deva Jazz та була фіналісткою шоу "Голос країни-3".

Тетяна працювала телеведучою. А як акторка знімалася в українських серіалах і фільмах, серед яких — "Пес Альф", "Моя улюблена Страшко", "Конотопська відьма", " Відпустка наосліп" тощо.

В останні роки живе та працює між Україною й Польщею.

