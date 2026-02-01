2 февраля — Сретение: что нельзя делать в этот день, приметы и традиции праздника

2 февраля в Украине отмечают Сретение Господне — один из двунадесятых христианских праздников. В народной традиции этот день символизирует встречу зимы с весной и считается важным для прогнозов погоды и будущего урожая.

Сретение Господне связано с библейским событием — встречей младенца Иисуса с праведным Симеоном в Иерусалимском храме на 40-й день после Рождества. В церковном понимании это праздник очищения, духовной встречи человека с Богом и надежды. Фокус рассказывает о Сретении, что нельзя делать в этот день, какие традиции и приметы праздника.

В народе Сретение издавна считали переломным днем года. Именно в этот день, по поверьям, зима с весной "встречаются" и соревнуются за господство. Поэтому большое значение придавали погоде и приметам.

Что нельзя делать на Сретение

В этот день не советуют ссориться, сквернословить или желать зла другим — считается, что негатив возвращается к человеку. Не рекомендуют заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой, стиркой или рукоделием. Также по поверьям не стоит отправляться в дальнюю дорогу, ведь она может быть неудачной. Считается нежелательным давать деньги в долг, чтобы не "отдать" собственное благосостояние.

На Сретение не советуют ссориться, сквернословить или желать зла другим Фото: Википедия

Традиции праздника

Главной церковной традицией является освящение свечей, которые называют сретенскими или громничными. Их хранят дома круглый год и зажигают во время непогоды, болезней или в моменты опасности, веря, что они защищают дом. Также в храмах освящают воду, которой приписывают целебные свойства.

В народе в этот день внимательно наблюдали за природой, готовились к весенним работам и планировали хозяйственный год. Считалось хорошей приметой провести день в покое, с молитвой и добрыми мыслями.

Главной церковной традицией на Сретение является освящение свечей Фото: Из открытых источников

Приметы на Сретение

Если на Сретение солнечно — весна будет ранней и теплой. Снег или метель предвещают затяжную зиму. Оттепель в этот день указывает на теплую весну, а сильный мороз — на холодный март. Если с крыш капает вода, ждали хорошего урожая. Ветер на Сретение считали знаком плодородного года.

Сретение символизирует встречу зимы с весной и считается важным для прогнозов погоды и будущего урожая

Сретение и сегодня остается важным днем для многих украинцев — как церковный праздник, так и символ надежды на обновление, свет и приход весны.

