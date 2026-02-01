2 лютого — Стрітення: що не можна робити в цей день, прикмети і традиції свята

2 лютого в Україні відзначають Стрітення Господнє — одне з дванадесятих християнських свят. У народній традиції цей день символізує зустріч зими з весною та вважається важливим для прогнозів погоди й майбутнього врожаю.

Стрітення Господнє пов’язане з біблійною подією — зустріччю немовляти Ісуса з праведним Симеоном у Єрусалимському храмі на 40-й день після Різдва. У церковному розумінні це свято очищення, духовної зустрічі людини з Богом і надії. Фокус розповідає про Стрітення, що не можна робити у цей день, які традиції та прикмети свята.

У народі Стрітення здавна вважали переломним днем року. Саме цього дня, за повір’ями, зима з весною "стрічаються" і змагаються за панування. Тому велике значення надавали погоді та прикметам.

Що не можна робити на Стрітення

У цей день не радять сваритися, лихословити чи бажати зла іншим — вважається, що негатив повертається до людини. Не рекомендують займатися важкою фізичною працею, прибиранням, пранням чи рукоділлям. Також за повір’ями не варто вирушати в далеку дорогу, адже вона може бути невдалою. Вважається небажаним давати гроші в борг, щоб не "віддати" власний добробут.

На Стрітення не радять сваритися, лихословити чи бажати зла іншим Фото: Вiкiпедiя

Традиції свята

Головною церковною традицією є освячення свічок, які називають стрітенськими або громничними. Їх зберігають удома цілий рік і запалюють під час негоди, хвороб або в моменти небезпеки, вірячи, що вони захищають оселю. Також у храмах освячують воду, якій приписують цілющі властивості.

У народі цього дня уважно спостерігали за природою, готувалися до весняних робіт і планували господарський рік. Вважалося доброю прикметою провести день у спокої, з молитвою та добрими думками.

Головною церковною традицією на Стрітення є освячення свічок Фото: З відкритих джерел

Прикмети на Стрітення

Якщо на Стрітення сонячно — весна буде ранньою і теплою. Сніг або хуртовина віщують затяжну зиму. Відлига цього дня вказує на теплу весну, а сильний мороз — на холодний березень. Якщо з дахів капає вода, чекали доброго врожаю. Вітер на Стрітення вважали знаком родючого року.

Стрітення символізує зустріч зими з весною та вважається важливим для прогнозів погоди й майбутнього врожаю

Стрітення і сьогодні залишається важливим днем для багатьох українців — як церковне свято, так і символ надії на оновлення, світло та прихід весни.

