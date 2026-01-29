Актер Стивен Сигал продает поместье под Москвой за 700 миллионов рублей (фото)

Стивен Сигал выставил на продажу свое загородное поместье на Рублевке за 700 миллионов рублей. Недвижимость расположена в закрытом элитном поселке неподалеку от Москвы.

Площадь основного дома составляет около 500 квадратных метров, всего в поселке насчитывается 22 домовладения, пишет Nexta.

В особняке есть три спальни, рабочий кабинет, домашний кинотеатр, винная комната и гараж. На земельном участке также размещены гостевой дом с баней и беседка с барбекю-зоной.

Фото: NEXTA Фото: NEXTA Фото: NEXTA Фото: NEXTA

Что известно о Стивене Сигале

Стивен Сигал получил гражданство России в 2016 году, а особняк приобрел в 2019 году за сумму от 80 до 100 миллионов рублей. По данным источников, актер в резиденции не проживает, а решение о продаже связано с переездом в другой загородный дом.

Ранее актер был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, а в его обязанности входило содействие дальнейшему развитию отношений РФ и США в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и тому подобное.

Відео дня

Он также заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края. Своими мечтами он поделился во время встречи со зрителями в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке. Губернатором актер так и не стал, но уже в 2021 году официально вступил в партию "Справедливая Россия — За правду".

Сигал неоднократно признавался в своей любви к российскому президенту Владимиру Путину и даже уверял, что готов, если понадобится, воевать на стороне ВС РФ против Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл выставила на продажу свой дом в городе Шривпорт, штат Луизиана.

Дом из "Один дома" когда-то стал культовым, после "съемок" в новогодней классике. Теперь он сильно изменился из-за минимализма. Блогер Антон показал, как современный стиль повлиял на легендарную недвижимость. Он сильно раскритиковал ремонт в доме.

Кроме того, Стивен Сигал утверждал, что готов умереть за Путина.