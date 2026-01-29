Актор Стівен Сігал продає маєток під Москвою за 700 мільйонів рублів (фото)

Стівен Сігал виставив на продаж свій заміський маєток на Рубльовці за 700 мільйонів рублів. Нерухомість розташована в закритому елітному селищі неподалік Москви.

Площа основного будинку становить близько 500 квадратних метрів, усього в селищі налічується 22 домоволодіння, пише Nexta.

У маєтку є три спальні, робочий кабінет, домашній кінотеатр, винна кімната та гараж. На земельній ділянці також розміщені гостьовий будинок із лазнею та альтанка з барбекю-зоною.

Що відомо про Стівена Сігала

Стівен Сігал отримав громадянство Росії у 2016 році, а особняк придбав у 2019 році за суму від 80 до 100 мільйонів рублів. За даними джерел, актор у резиденції не проживає, а рішення про продаж пов’язане з переїздом до іншого заміського будинку.

Раніше актора призначили спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків, а в його обов'язки входило сприяння подальшому розвитку відносин РФ і США в гуманітарній сфері, включно із взаємодією у сфері культури, мистецтва, громадських та молодіжних обмінів тощо.

Він також заявив, що хотів би стати губернатором Приморського краю. Своїми мріями він поділився під час зустрічі з глядачами в межах кінофестивалю "Меридіани Тихого" у Владивостоці. Губернатором актор так і не став, але вже 2021 року офіційно вступив у партію "Справедлива Росія — За правду".

Сігал неодноразово зізнавався у своїй любові до російського президента Володимира Путіна і навіть запевняв, що готовий, якщо знадобиться, воювати на боці ЗС РФ проти України.

