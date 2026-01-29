"Начала выглядеть, как бомж": украинка о 3 годах жизни в Канаде (фото)

Украинка Юлия поделилась личным опытом жизни в Канаде, признавшись, что за три года эмиграции ее внешний вид и самочувствие существенно ухудшились. По ее словам, изменения связаны не со стилем одежды или образом жизни, а с климатом и условиями окружающей среды.

Женщина рассказывает, что в 2022 году выглядела жизнерадостной и полной сил, однако сейчас, по собственному ощущению, превратилась в "зомби". Об этом рассказала в видео в TikTok.

Она живет вблизи гор, где погода резко меняется, что вызывает постоянные головные боли. По ее словам, в Канаде большинство проблем со здоровьем лечат одинаково — ибупрофеном, независимо от симптомов.

Украинка отмечает, что начала лучше понимать слова своего дедушки о том, как давление реагирует на изменение погоды, и с удивлением осознала, что столкнулась с этим в довольно молодом возрасте. Отдельно она обращает внимание на низкую влажность воздуха, которая негативно влияет на состояние кожи, волос и глаз.

Украинка Юлия к жизни в Канаде Фото: TikTok Украинка Юлия после 3 лет жизни в Канаде

По ее словам, кожа сильно пересыхает, глаза ежедневно приходится закапывать из-за покраснений, а волосы без постоянного приема омега-3 выглядят сухими и ломкими, даже после мытья. Она признается, что в первый год жизни в Канаде надеялась на адаптацию организма, однако со временем эти надежды исчезли.

Теперь Юлия сомневается, что даже в случае возвращения из Канады ее состояние здоровья и внешний вид смогут полностью восстановиться до прежнего уровня.

