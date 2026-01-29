"Почала виглядати, як бомж": українка про 3 роки життя в Канаді (фото)

Українка Юлія поділилася особистим досвідом життя в Канаді, зізнавшись, що за три роки еміграції її зовнішній вигляд і самопочуття суттєво погіршилися. За її словами, зміни пов’язані не зі стилем одягу чи способом життя, а з кліматом і умовами довкілля.

Жінка розповідає, що у 2022 році виглядала життєрадісною та повною сил, однак зараз, за власним відчуттям, перетворилася на "зомбі". Про це розказала у відео в TikTok.

Вона живе поблизу гір, де погода різко змінюється, що спричиняє постійні головні болі. За її словами, у Канаді більшість проблем зі здоров’ям лікують однаково — ібупрофеном, незалежно від симптомів.

Українка зазначає, що почала краще розуміти слова свого дідуся про те, як тиск реагує на зміну погоди, і з подивом усвідомила, що зіткнулася з цим у доволі молодому віці. Окремо вона звертає увагу на низьку вологість повітря, яка негативно впливає на стан шкіри, волосся та очей.

Українка Юлія до життя в Канаді Фото: TikTok Українка Юлія після 3 років життя в Канаді Фото: TikTok

За її словами, шкіра сильно пересихає, очі щодня доводиться закапувати через почервоніння, а волосся без постійного прийому омега-3 виглядає сухим і ламким, навіть після миття. Вона зізнається, що в перший рік життя в Канаді сподівалася на адаптацію організму, однак з часом ці надії зникли.

Тепер Юлія сумнівається, що навіть у разі повернення з Канади її стан здоров’я та зовнішній вигляд зможуть повністю відновитися до попереднього рівня.

