"Почала виглядати, як бомж": українка про 3 роки життя в Канаді (фото)
Українка Юлія поділилася особистим досвідом життя в Канаді, зізнавшись, що за три роки еміграції її зовнішній вигляд і самопочуття суттєво погіршилися. За її словами, зміни пов’язані не зі стилем одягу чи способом життя, а з кліматом і умовами довкілля.
Жінка розповідає, що у 2022 році виглядала життєрадісною та повною сил, однак зараз, за власним відчуттям, перетворилася на "зомбі". Про це розказала у відео в TikTok.
Вона живе поблизу гір, де погода різко змінюється, що спричиняє постійні головні болі. За її словами, у Канаді більшість проблем зі здоров’ям лікують однаково — ібупрофеном, незалежно від симптомів.
Українка зазначає, що почала краще розуміти слова свого дідуся про те, як тиск реагує на зміну погоди, і з подивом усвідомила, що зіткнулася з цим у доволі молодому віці. Окремо вона звертає увагу на низьку вологість повітря, яка негативно впливає на стан шкіри, волосся та очей.
За її словами, шкіра сильно пересихає, очі щодня доводиться закапувати через почервоніння, а волосся без постійного прийому омега-3 виглядає сухим і ламким, навіть після миття. Вона зізнається, що в перший рік життя в Канаді сподівалася на адаптацію організму, однак з часом ці надії зникли.
Тепер Юлія сумнівається, що навіть у разі повернення з Канади її стан здоров’я та зовнішній вигляд зможуть повністю відновитися до попереднього рівня.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українка розповіла про три найдешевші країни.
- Інша українка розповіла про безкоштовні локації на гірськолижному курорті Буковель у 2026 році.
Крім того, Катерина Куликовська розповіла про життя в одному з найхолодніших міст світу.