Как сложилась жизнь участника 10 сезона "Зважені та щасливі" Александра Снегурова (фото)

Участник 10-го сезона проекта "Зважені та щасливі" Александр Снегуров сегодня служит в рядах Вооруженных Сил Украины. После завершения участия в телешоу его жизнь не остановилась — наоборот, стала еще более ответственной и насыщенной.

Александр мобилизовался и сейчас проходит обучение. Об этом сообщили в Instagram телеканала СТБ.

Как говорится в сообщении, день Александра начинается в пять утра и продолжается до десяти вечера — до отбоя. Все это время он постоянно в движении. Это не классические тренировки в спортзале, а физическая подготовка, наряды, бытовые задачи и ежедневная активность, которая требует силы и выносливости: заготовить дрова, что-то перенести, помочь собратьям.

По словам Александра, именно такая подвижность помогает ему поддерживать физическую форму и не терять результат, полученный на проекте. В то же время теперь его мотивация значительно глубже — он борется не только за себя, но и за страну.

Александр Снегуров присоединился к ВСУ Фото: СТБ

Что известно об Александре Снегурове

На момент прихода на проект Александр Снегуров имел рост 193 сантиметра и весил 178 килограммов. Он работал ивент-менеджером, был холост и пережил сложный разрыв после шести лет отношений. Причиной постоянных ссор в паре, по словам Александра, стал его избыточный вес.

С детства он был склонен к полноте, в школе даже имел прозвище "Пузик", но долгое время не считал лишний вес проблемой. В 20 лет он весил около 120 килограммов, вел активную социальную жизнь и легко компенсировал свою внешность чувством юмора. После разрыва с любимой мужчина сосредоточился на работе с ненормированным графиком, что привело к отсутствию режима питания, перекусам и привычке есть на ночь. В результате вес продолжил расти.

Александр Снегуров до и после проекта Фото: Instagram

На проект "Зважені та щасливі" Александр пришел с целью сбросить более 70 килограммов, привести себя в форму и научиться любить себя. Он признавался, что из-за избыточного веса стесняется знакомиться с женщинами и чувствует себя одиноким, но верил, что изменения помогут ему открыться для любви.

Александр Снегуров был участником 10-го сезона проекта, который выходил в 2025 году. Он покинул шоу досрочно после того, как на взвешивании выяснилось, что участник нарушил правила и принимал мочегонные препараты для снижения веса.

"Зважені та щасливі" 10 сезон: что было

Юбилейный 10 сезон проекта "Зважені та щасливі" завершился победой Вячеслава Грабового. Именно он продемонстрировал лучший результат в процентном похудении и получил главный приз — 300 тысяч гривен.

В финал сезона вышли трое участников: Магдалина Димид, Вадим Бойко и Вячеслав Грабовый. Во время решающего взвешивания именно Вячеслав показал наибольшую потерю веса в процентах, что и принесло ему победу.

"Зважені та щасливі" 10 сезон Фото: Скрін відео

Кроме основного триумфа, в финальном выпуске также определили победителя в категории домашнего похудения. Награду в размере 100 тысяч гривен получила Майя Безродная, которой удалось избавиться от 54 килограммов — это более 41 процента от ее первоначального веса.

Все выпуски 10 сезона проекта "Зважені та щасливі" доступны для просмотра онлайн — зрители могут посмотреть как отдельные эпизоды, так и сезон полностью.

