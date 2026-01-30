Як склалось життя учасника 10 сезону "Зважені та щасливі" Олександра Снєгурова (фото)

Учасник 10-го сезону проєкту "Зважені та щасливі" Олександр Снєгуров сьогодні служить у лавах Збройних Сил України. Після завершення участі в телешоу його життя не зупинилося — навпаки, стало ще більш відповідальним і насиченим.

Олександр мобілізувався та наразі проходить навчання. Про це повідомили в Instagram телеканалу СТБ.

Як йдеться у повідомленні, день Олександра починається о п’ятій ранку і триває до десятої вечора — до відбою. Увесь цей час він постійно в русі. Це не класичні тренування у спортзалі, а фізична підготовка, наряди, побутові завдання та щоденна активність, яка вимагає сили й витривалості: заготовити дрова, щось перенести, допомогти побратимам.

За словами Олександра, саме така рухливість допомагає йому підтримувати фізичну форму та не втрачати результат, здобутий на проєкті. Водночас тепер його мотивація значно глибша — він бореться не лише за себе, а й за країну.

Олександр Снєгуров долучився до ЗСУ Фото: СТБ

Що відомо про Олександра Снєгурова

На момент приходу на проєкт Олександр Снєгуров мав зріст 193 сантиметри та важив 178 кілограмів. Він працював івент-менеджером, був неодруженим і пережив складний розрив після шести років стосунків. Причиною постійних сварок у парі, за словами Олександра, стала його надмірна вага.

З дитинства він був схильний до повноти, у школі навіть мав прізвисько "Пузік", але довгий час не вважав зайву вагу проблемою. У 20 років він важив близько 120 кілограмів, вів активне соціальне життя й легко компенсував свою зовнішність почуттям гумору. Після розриву з коханою чоловік зосередився на роботі з ненормованим графіком, що призвело до відсутності режиму харчування, перекусів та звички їсти на ніч. У результаті вага продовжила зростати.

Олександр Снєгуров до і після проєкту Фото: Instagram

На проєкт "Зважені та щасливі" Олександр прийшов із метою скинути понад 70 кілограмів, привести себе у форму та навчитися любити себе. Він зізнавався, що через надмірну вагу соромиться знайомитися з жінками й почувається самотнім, але вірив, що зміни допоможуть йому відкритися для кохання.

Олександр Снєгуров був учасником 10-го сезону проєкту, який виходив у 2025 році. Він залишив шоу достроково після того, як на зважуванні з’ясувалося, що учасник порушив правила та вживав сечогінні препарати для зниження ваги.

"Зважені та щасливі" 10 сезон: що було

Ювілейний 10 сезон проєкту "Зважені та щасливі" завершився перемогою В’ячеслава Грабового. Саме він продемонстрував найкращий результат у відсотковому схудненні та отримав головний приз — 300 тисяч гривень.

У фінал сезону вийшли троє учасників: Магдалина Димид, Вадим Бойко та В’ячеслав Грабовий. Під час вирішального зважування саме В’ячеслав показав найбільшу втрату ваги у відсотках, що й принесло йому перемогу.

"Зважені та щасливі" 10 сезон Фото: Скрін відео

Окрім основного тріумфу, у фінальному випуску також визначили переможця у категорії домашнього схуднення. Нагороду у розмірі 100 тисяч гривень отримала Майя Безродна, якій вдалося позбутися 54 кілограмів — це понад 41 відсоток від її початкової ваги.

Усі випуски 10 сезону проєкту "Зважені та щасливі" доступні для перегляду онлайн — глядачі можуть переглянути як окремі епізоди, так і сезон повністю.

