Народный артист поздравил зрителя-именинника прямо в зале во время спектакля (фото)
Украинский актер Алексей Гнатковский поздравил зрителя своего спектакля, спев ему традиционную праздничную песню "Многая лета".
Видео распространили в Facebook 31 января. Это произошло во время спектакля "Коляда да и плес. Изпрежди века".
"Душевно. Алексей Гнатковский спел имениннику в зрительном зале "Многая лета", — подписали ролик на фан-странице звезды "Довбуша".
Алексей спустился в зал, где исполнил праздничную песню, после чего они с именинником обнялись.
Кто такой Алексей Гнатковский
Актер театра и кино родился 9 ноября 1985 года в Ивано-Франковске. В 2008 году окончил Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника по специальности "Политология", позже окончил театральное отделение Института искусств этого же вуза. Еще студентом Алексея приняли в театр как артиста балета и артиста вспомогательного состава.
После завершения обучения Гнатковский стал артистом драмы Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Широкую известность он приобрел после роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш" режиссера Олеся Санина. А недавно стал ведущим известного шоу "Предатели", адаптацию которого сняли в Украине. К тому же, сыграл во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном".
Народный артист Украины с 2024 года.
