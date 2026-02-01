Народний артист привітав глядача-іменинника прямо в залі під час вистави (фото)

Український актор Олексій Гнатковський привітав глядача своєї вистави, заспівавши йому традиційну святкову пісню "Многая літа".

Відео поширили у Facebook 31 січня. Це сталося під час вистави "Коляда та й плєс. Ізпрежди віка".

"Душевно. Олексій Гнатковський заспівав імениннику в глядацькому залі "Многая літа", — підписали ролик на фан-сторінці зірки "Довбуша".

Олексій спустився до залу, де виконав святкову пісню, після чого вони з іменинником обійнялися.

Олексій Гнатковський привітав глядача Фото: Facebook

Олексій Гнатковський Фото: Facebook

Олексій Гнатковський заспівав імениннику Фото: Facebook

Хто такий Олексій Гнатковський

Актор театру та кіно народився 9 листопада 1985 року в Івано-Франківську. У 2008 році закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю "Політологія", пізніше закінчив театральне відділення Інституту мистецтв цього ж вишу. Ще студентом Олексія прийняли до театру як артиста балету та артиста допоміжного складу.

Після завершення навчання Гнатковський став артистом драми Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Широкої популярності він набув після ролі Івана Довбуша у фільмі "Довбуш" режисера Олеся Саніна. А нещодавно став ведучим відомого шоу "Зрадники", адаптацію якого зняли в Україні. До того ж, зіграв у другому сезоні серіалу "Кава з кардамоном".

Народний артист України з 2024 року.

